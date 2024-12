Alle Spiele der UEFA Europa League für heute: Donnerstag, 12. Dezember, der letzte Spieltag des Jahres 2024

HQ

Die UEFA Champions League ist bereits für dieses Jahr abgeschlossen, und heute ist die Europa League an der Reihe. Wie üblich werden alle Spiele am Donnerstag ausgetragen, alle bis auf eines: Fenerbahçe vs. Athletic Club.

Das Spiel wurde gestern, am Mittwoch, ausgetragen, um zu vermeiden, dass zwei UEFA-Spiele gleichzeitig in derselben Stadt ausgetragen werden, nämlich in Istanbul - das andere ist Istanbul Basaksehir in der Conference League -. Gestern gewann Athletic Club Bilbao mit 0:2, zwei Tore erzielten Iñaki Williams und übernahm damit vorläufig die Tabellenführung.

Zu den interessantesten Spielen des heutigen Tages gehört Viktoria Pilsen gegen Manchester United, zwei Mannschaften mit der gleichen Punktzahl, 9. Ruben Amorim hat nach zwei Siegen in Folge immer noch Chancen, unter die ersten Acht einzuziehen.

Zwei europäische Top-Teams, Lyon und Eintracht Frankfurt (Zweiter in der Bundesliga), treffen heute zum ersten Mal aufeinander, und beide sind in den Top 8. Ein weiteres Aufeinandertreffen zwischen zwei Top-8-Teams ist Ajax gegen Lazio.

Real Sociedad hat unterdessen die einmalige Chance, in der Tabelle nach oben zu klettern, da sie auf Dinamo Kiew treffen, das einzige Team mit 0 Punkten.

Denken Sie daran, dass das neue Format der Europa League genauso funktioniert wie das der Champions League. Das bedeutet, dass Mannschaften zwischen 1 und 8 bevorzugt in das Achtelfinale einziehen (das Rückspiel zu Hause spielen), Mannschaften zwischen 25 und 36 ausscheiden und Mannschaften zwischen 9 und 24 auf die gleiche Weise gesetzt sind, wie wir es hier erklärt haben.

Alle Europa-League-Spiele am Donnerstag, 12. Dezember

Die Spiele werden um 18:45 Uhr MEZ ausgetragen, 1 Stunde vorher in britischer Zeit



Roma gegen Braga



Viktoria Pilsen gegen Manchester United



Malmö gegen Galatasaray



Olympiakos gegen Twente



PAOK vs Ferencváros



Ludogorets gegen AZ Alkmaar



Union SG gegen Nizza



Hoffenheim gegen FCSB



Die Spiele werden um 21:00 Uhr MEZ, 1 Stunde vorher in britischer Zeit gespielt



Ajax gegen Lazio



Porto gegen Midtjylland



Bodø/Glimt vs Beşiktaş



Elfsborg gegen Qarabağ



Maccabi Tel-Aviv gegen RFS



Lyon vs Eintracht Frankfurt



Rangers gegen Tottenham Hotspur



Real Sociedad vs Dynamo Kiew



Slavia Praha - Anderlecht