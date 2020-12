Alle Spiele der heutigen Nintendo Indie World: 15. Dezember 2020

You're watching Werben

In der Videopräsentation "Indie World" hat sich Nintendo heute Abend noch einmal mit einigen sehr kleinen Titeln beschäftigt, die etwas für euch sein könnten, wenn ihr auf ungewöhnliche Konzepte abfahrt. Die beiden größten Meldungen aus der Show dienten als Aufmacher, bzw. als Verabschiedung: Innersloths Among Us erscheint noch heute auf der Nintendo Switch, während Massmouth Spelunky und Spelunky 2 im kommenden Sommer auf der Hybridplattform veröffentlichen wird (inklusive lokalem Mehrspielermodus). Welche Games außerdem besprochen wurden, verraten wir euch unten im Detail.

• Mit Fisti-Fluffs bekommt ihr zum Beispiel einen haarsträubenden Brawler im Stile von Gang Beats. In diesem Titel spielt ihr Katzen, die sich gegenseitig das Fell über die Ohren ziehen. Das Game erscheint Anfang 2021 zuerst auf der Nintendo Switch.

• In Very Very Valet lässt uns Toyful Games zu viert chaotische Einparkmanöver auf Karten vollführen, die für Autos überhaupt nicht zugelassen sein sollten. Das Partyspiel will ein abendfüllender Spaß für bis zu vier Party-Gangster sein und es erscheint Anfang 2021 zuerst auf der Switch.

• Aus Peru stellen uns Leap Games und Hype Train Digital einen auffällig hübschen 2,5D-Brawler namens Tunche vor, der uns im Amazonas-Regenwald nach einer mysteriösen Kreatur suchen lässt. Als eine von fünf Klassen prügeln wir uns voraussichtlich im März durch die tropischen Umgebungen des Spiels. Einen lokalen Koop-Modus ist ebenfalls dabei.

• Yacht Club Games (Shovel Knight) und Mechanical Head Studios haben ihre Zeit genutzt, um die Switch-Version des Pixel-Plattformers Cyber Shadow zu besprechen. Der Titel wird am 26. Januar auf der Hybridkonsole erscheinen und Fans von Retrospielen die Kontrolle über einen Cyber-Samurai geben, der seinen Clan befreien muss. In der hybriden Spielversion könnt ihr Shovel-Knight-Amiibos scannen, um spezielle Vorteile zu erhalten, erklärte Yacht Club Games.

• Dann gab es noch eine seichte Management-Simulation namens Calico, die uns ein Katzen-Restaurant verwalten lässt. Wir sollen vierbeinige Begleiter, Dekorationen für unser Café und Rezepte sammeln, um uns im kalten Winter unter einer Decke mit einer Tasse Tee eine gemütliche Zeit zu machen, empfiehlt das Entwicklerteam. Der Titel erscheint noch heute auf der Switch.

• Playism betreut eine Visual Novel mit dem Titel Gnosia, die mit unspektakulärem Sci-Fi-Setting den aktuellen Cyberpunk-Hunger füttert. In der groben Vorstellung war die Sprache von Aliens und einem Zeitschleifen-Mysterium, Anfang 2021 soll der Titel erscheinen.

• Ein spannenderes Projekt könnte das psychedelische Horrorspiel Happy Game sein, ein neues Spiel von Amanita Design, den Entwicklern von Botanicula. Das Team aus Prag hat sich erneut mit der Band DVA zusammengesetzt, um uns in einer ungemütlichen Welt abgefahrene Rätsel lösen zu lassen. In Happy Game steuern wir einen kleinen Jungen, der einen fürchterlichen Alptraum hat, im Frühjahr 2021 wird der Titel erscheinen. Weitere, kommende Switch-Games findet ihr in der nachfolgenden Termin-Liste: