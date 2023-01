Alle Rüstungs-Mods sind derzeit für alle Destiny 2-Spieler verfügbar

HQ

Die letzte Staffel von Destiny 2: The Witch Queen ist noch im Gange und wird dies bis zur Ankunft von Lightfall Ende Februar tun. Während Bungie sehr vorsichtig war, neue Details über diese erwartete bevorstehende Erweiterung zu enthüllen, hat der Entwickler hier und da ein paar Leckerbissen zur Verfügung gestellt.

Und in diesem Sinne hat eine Reihe neuer Tweets enthüllt, dass Bungie in Vorbereitung auf die "großen Änderungen am Buildcrafting in Lightfall" alle Rüstungsmods für alle Spieler verfügbar gemacht hat. Das bedeutet, dass du sie nicht mehr aus der täglich wechselnden Sammlung eines Anbieters erwerben musst, obwohl dies nur für Mods gilt, die nicht in Raids oder über die saisonalen Artefakte freigeschaltet werden.

Um dies zu ergänzen, hat Bungie erklärt, dass es die Fokussierungskosten (von 50 auf 25) verschiedener Engramme in Zukunft senken wird, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein werden, einige Trials of Osiris-, Iron Banner-, Crucible- und Gambit-Ausrüstung in die Hände zu bekommen, ohne auf legendäre Scherben spritzen zu müssen.

Schließlich schloss Bungie mit der Aussage, dass es mit der Verfügbarkeit von Grandmaster Nightfalls nächste Woche eine Machtobergrenze und Strukturänderung geben wird, mit der Idee, den Modus für alle Spieler zugänglicher zu machen, während sein Herausforderungsniveau beibehalten wird.

Es wird zusätzliche Informationen zu jedem dieser Bereiche geben, wenn der wöchentliche This Week at Bungie-Blogpost am Donnerstagabend eintrifft.