Alle Polestar-Verkäufe sind in den USA ab 2027 verboten

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Das US-amerikanische Bureau of Industry and Security hat kürzlich die "Connected Vehicle Rule" vorgestellt, eine neue Regelung, die den Verkauf neuer Autos einschränkt, die sowohl Hardware als auch Software verwenden, die entweder mit China oder Russland verbunden sind.

Polestar gehört dem chinesischen Geely, und sowohl der 2, 4 als auch der neue 5 werden alle in China gebaut, weshalb es so aussieht, als würde Polestar ab dem Modelljahr 2027 keine Autos in den USA verkaufen dürfen.

"Diese Transaktionen bergen nationale Sicherheitsrisiken, da Unternehmen aus diesen Ländern gezwungen sein könnten, Daten zu teilen oder den Fernzugriff auf verbundene Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen", heißt es im Büro.

Polestar wird bestehende Bestandteile verkaufen und bestehende Käufer unterstützen. Die US-Verkäufe machen nur 6 % des gesamten Polestar-Umsatzes aus.

"Die Automobilindustrie tritt in eine neue Phase ein, die auf regionalen Dynamiken basiert. Unsere Strategie spiegelt das wider, da Europa unser größter Wachstumsmotor ist und unser Plan ist, Polestar 7 in Europa herzustellen", sagte Michael Lohscheller, CEO von Polestar.

Dies wird mit Sicherheit auch andere Hersteller in den USA treffen.