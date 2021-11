Alle Plattformen begrüßen das frisch erschienene Ruined King: A League of Legends Story

HQ

Das Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Story ist ab sofort zum Preis von 30 Euro auf allen Plattformen erhältlich. Riot Forge und die Entwickler Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar) haben das Spiel heute Abend im Rahmen einer Portfoliopräsentation veröffentlicht und obwohl die verschiedenen Online-Marktplätze das noch nicht alle mitbekommen haben, können sich die Spieler darauf freuen, in Kürze mit diesem taktischen Abenteuer tiefer in das Universum des beliebten Mobas einzutauchen.

In Ruined King: A League of Legends Story untersuchen die Helden Ahri, Braum, Illaoi, Miss Fortune, Pyke und Yasuo merkwürdige Vorkommnisse auf den Schatteninseln. Dort korrumpiert ein mysteriöser Nebel sämtliches Leben und wir müssen herausfinden, was dafür verantwortlich ist. Unsere Reise wird die Truppe unter anderem auch in der Räuberhöhle Bilgewasser führen. Die Entwickler sprachen in einem Video ausführlicher über die Mechaniken und Besonderheiten der rundenbasierten Taktikkämpfe und welche narrativen Kniffe die Fans von der Story erwarten dürfen.

