Alle Phantom Thieves aus Persona 5 Royal im englischen Trailer anhören

Vor acht Wochen haben wir das europäische Datum von Persona 5 Royal auf der Playstation 4 erfahren, in zwei Monaten wird das Game endlich bei uns aufschlagen. In Vorbereitung auf die westliche Veröffentlichung muss Atlus West nun langsam die Werbetrommel in Bewegung setzen und Fans auf den neuesten Stand bringen. Das tun sie heute mit einem neuen Video, in dem wir noch einmal alle Mitglieder der Phantom Thieves in Aktion sehen - diesmal auch mit englischen Stimmen.

Jeder Charakter darf sich kurz vorstellen, ein paar Worte sagen und eine stilvolle Finisher-Attacke demonstrieren. Das Scheinwerferlicht wird dabei auch auf Kasumi Yoshizawa gelegt, den Neuzugang, die nicht Bestandteil des Hauptspiels von 2017 war. Hierzulande wird Persona 5 Royal am 31. März 2020 auf der Playstation 4 erscheinen und mit deutschen Bildschirmtexten lokalisiert sein.