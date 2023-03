Alle Oscar-Preisträger 2023

HQ

Die Oscars 2023 sind nun vorbei und alle ikonischen Statuen haben ihre Besitzer gefunden. Oder man könnte fast sagen, Besitzer - singulär - da Everything Everywhere All at Once 7 der 9 Preise gewann, für die es nominiert wurde, darunter für den besten Film.

Im Allgemeinen gab es heute Abend nur wenige Überraschungen, da Brendan Fraser einen weiteren Preis für seine erstaunliche Leistung in The Whale gewann, Avatar: The Way of Water den Preis für die besten visuellen Effekte mit nach Hause nahm und All Quiet on the Western Front mehr als den besten internationalen Spielfilm erhielt.

Hier ist die gesamte Liste mit den Gewinnern unterstrichen:

Bestes Bild



Alles überall auf einmal



Die Fabelmans



Die Banshees von Inisherin



Top Gun: Maverick



Tár



Elvis



Avatar: Der Weg des Wassers



Alles ruhig an der Westfront



Dreieck der Traurigkeit



Frauen im Gespräch



Beste Regie



Daniel Kwan und Daniel Scheinert für alles überall auf einmal



Steven Spielberg für The Fabelmans



Martin McDonagh für Die Banshees von Inisherin



Todd Field für Tár



Ruben Östlund für Triangle of Sadness



Bester Hauptdarsteller



Brendan Fraser in Der Wal



Colin Farrell in Die Banshees von Inisherin



Austin Butler in Elvis



Paul Mescal in Aftersun



Bill Nighy in Leben



Beste Hauptdarstellerin



Cate Blanchett in Tár



Michelle Yeoh in allem überall auf einmal



Ana de Armas in Blonde



Andrea Riseborough in To Leslie



Michelle Williams in Die Fabelmans



Bester Nebendarsteller



Ke Huy Quan in allem überall auf einmal



Brendan Gleeson in Die Banshees von Inisherin



Barry Keoghan in Die Banshees von Inisherin



Brian Tyree Henry in Causeway



Judd Hirsch in Die Fabelmans



Beste Nebendarstellerin



Angela Bassett in Black Panther: Wakanda Forever



Kerry Condon in Die Banshees von Inisherin



Jamie Lee Curtis in Alles überall auf einmal



Hong Chau in Der Wal



Stephanie Hsu in Alles überall auf einmal



Bestes Originaldrehbuch



Alles überall auf einmal



Die Banshees von Inisherin



Die Fabelmans



Tár



Dreieck der Traurigkeit



Bestes adaptiertes Drehbuch



Frauen im Gespräch



Alles ruhig an der Westfront



Lebend



Glaszwiebel: Ein Geheimnis der Messer



Top Gun: Maverick



Bestes Szenenbild



Babylon



Avatar: Der Weg des Wassers



Elvis



Alles ruhig an der Westfront



Die Fabelmans



Beste Kamera





Alles ruhig an der Westfront



Reich des Lichts



Bardo, Falsche Chronik einer Handvoll Wahrheiten



Elvis



Tár



Bester Schnitt



Top Gun: Maverick



Alles überall auf einmal



Elvis



Die Banshees von Inisherin



Tár



Bestes Make-up und Hairstyling



Der Wal



Elvis



Der Batman



Alles ruhig an der Westfront



Black Panther: Wakanda für immer



Bestes Kostümdesign



Black Panther: Wakanda für immer



Elvis



Babylon



Alles überall auf einmal



Mrs. Harris geht nach Paris



Bester Ton





Top Gun: Maverick



Avatar: Der Weg des Wassers



Elvis



Alles ruhig an der Westfront



Der Batman



Beste visuelle Effekte



Avatar: Der Weg des Wassers



Top Gun: Maverick



Der Batman



Alles ruhig an der Westfront



Black Panther: Wakanda für immer



Beste Filmmusik



Babylon



Die Fabelmans



Die Banshees von Inisherin



Alles ruhig an der Westfront



Alles überall auf einmal



Bester Originalsong



"Naatu Naatu" in RRR



"Lift Me Up" in Black Panther: Wakanda Forever



"Hold My Hand" in Top Gun: Maverick



"Ciao Papa" in Guillermo del Toros Pinocchio



"Applaus" in Tell It Like a Woman



"Das ist ein Leben" in allem überall auf einmal



Bester animierter Spielfilm



Guillermo del Toros Pinocchio



Rot werden



Marcel die Muschel mit Schuhen



Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch



Das Meerestier



Bester Dokumentarfilm



All die Schönheit und das Blutvergießen



Alles, was atmet



Feuer der Liebe



Nawalny



Ein Haus aus Splittern



Bester internationaler Spielfilm



Alles ruhig an der Westfront



Argentinien, 1985



Schließen



Das stille Mädchen



EO



Bester animierter Kurzfilm



Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd



Der fliegende Segler



Mein Jahr der Schwänze



Eishändler



Ein Strauß sagte mir, die Welt sei gefälscht und ich glaube, ich glaube es



Bester Dokumentar-Kurzfilm



Die Elefantenflüsterer



38 im Garten



Wie misst man ein Jahr?



Haulout



Der Martha Mitchell-Effekt



Fremder am Tor



Bester Live-Action-Kurzfilm