Alle offiziellen Reparaturen an der Nintendo 3DS-Familie sind nun abgeschlossen

Der Nintendo 3DS wurde 2011 veröffentlicht und zog die Menschen in seinen Bann, indem er auf den damals vorherrschenden 3D-Zug aufsprang - sowohl in Kinos als auch auf Fernsehgeräten - ohne dass eine spezielle Brille erforderlich war. Die Funktion erforderte jedoch, das Gerät aus dem richtigen Winkel zu betrachten, und entlud den Akku ziemlich stark, und später wurde der 2DS veröffentlicht, der einfach ein 3DS ohne 3D-Bildschirm war.

Das Switch wurde zu seinem Ersatz, aber noch viele Jahre nach der Veröffentlichung der Konsole fuhr Nintendo fort, die Geräte mit offiziellen Komponenten zu reparieren. In letzter Zeit wurde ein Modell nach dem anderen nicht mehr unterstützt, da die Komponenten ausgegangen sind, und erst in diesem Frühjahr wurde bekannt gegeben, dass die Reparaturen am Nintendo 2DS eingestellt wurden, was bedeutet, dass das einzige Modell, das noch für eine offizielle Reparatur in Frage kommt, der Nintendo 2DS XL ist.

Und das bringt uns zum heutigen Tag. Nintendo hat nun bekannt gegeben, dass auch dies ein Ende hat. Das bedeutet, dass es nicht mehr möglich ist, Geräte der 3DS-Familie zu reparieren, die man daher als tot und begraben bezeichnen kann, und das Ende einer Ära.

Was ist deine schönste Erinnerung an den Nintendo 3DS und was hältst du von dem Gerät?