Alle NPCs in Fable sind handgefertigt, da Playground es wichtig hielt, ihnen Persönlichkeit zu verleihen

HQ

Am Donnerstagabend hatten wir endlich die Gelegenheit, Fable genauer zu betrachten und viel Gameplay zu entdecken, und es wurde außerdem bekannt gegeben, dass es im Herbst erscheinen wird (und dass es auch für PlayStation 5 erscheinen wird).

Eine Sache, die während der Präsentation erwähnt wurde, war, dass Albion von etwa 1.000 Menschen bewohnt ist, die im Video als "handgefertigt" beschrieben wurden. Das sorgte für ziemliches Aufsehen, da es eine erstaunliche Anzahl von Menschen ist, die manuell erstellt werden müssen, besonders wenn sie alle ihre eigene Persönlichkeit, ihren eigenen Kleidungsstil und so weiter haben sollen. Vor allem, wenn man mit KI Abkürzungen machen kann.

IGN wollte mehr darüber wissen und fragte Playground Games-Chef Ralph Fulton dazu, und er antwortete, dass tatsächlich kein Betrug im Spiel sei, worauf er sehr stolz sei:

"Ja, also sind sie handgefertigt. Es gibt viele Dinge an der Art, wie wir die lebende Bevölkerung aufgebaut haben, von denen ich denke, man könnte sagen, sie seien einfach verrückt. Ich glaube, wir dachten vielleicht einmal, wir könnten sie prozedural erzeugen, aber wir haben diese Idee schon vor langer Zeit aufgegeben, weil wir jeden einzelnen dieser NPCs gestalten wollten – von ihrem Namen über ihr Aussehen, ihren Persönlichkeitsmerkmalen bis hin zu der moralischen Weltanschauung, über die ich gesprochen habe, bis hin zu ihrem Arbeitsplatz, ihrem Wohnort und ihrer Familie, denn es ist dem Spieler wichtig, dass er einzigartig gefertigte NPCs kennenlernen kann. Und wie gesagt, es gibt 1.000 davon im Spiel. Du kannst mit jedem einzelnen von ihnen in vollständig vertonten Gesprächen sprechen. Du könntest heiraten... Es wird etwas Arbeit sein, aber du könntest sie alle heiraten. Man kann Kinder mit ihnen bekommen, man kann sie einstellen, man kann sie entlassen. Sie machen einfach großen Spaß."

Fable wird am ersten Tag mit Game Pass Ultimate aufgenommen.

Im selben Interview kommentierte Fulton auch, was sie aus der Originalserie bewahren wollten, eines der Dinge, die er erwähnte, war der britische Faktor (etwas, das auch kurz in der gestrigen Präsentation erwähnt wurde), der die Spieleserie wirklich durchdringt und von dem er glaubt, dass er nirgendwo anders hätte entstehen können:

"Es geht um Britischheit. Und nochmal: Warum war es für Xbox wichtig, dass ein britisches Studio mit Fable weitermachte? Denn Fable ist dieses typisch britische Spiel, und nicht nur, weil Albion mittelalterliches Großbritannien durch einen Filter ist, wenn man so will. Und nicht nur, weil die Figuren britisch sind und britische Akzente haben. Die Spiele haben eine Sensibilität, einen Tonfall, eine Art, über Dinge zu denken, eine Art, auf Dinge zu reagieren. Es ist sehr britisch. Und diese Dinge zusammen sind für uns die DNA von Fable. Wenn du diese Dinge nicht triffst, wenn du ihnen nicht treu bist, machst du kein Fable Spiel. Das war also etwas, das wir gleich zu Beginn entschieden haben."

Das interessante Interview bietet weitere Details zu Fable, einschließlich der Enthüllung, dass der Schöpfer der Serie, Peter Molyneux, das Spiel noch nicht gesehen hat. Wir gehen davon aus, dass wir in der Juniwoche beim Summer Game Fest (und nicht auf der E3) mehr erfahren werden, wo wir hoffen, mehr über die Geschichte zu erfahren.

Was hältst du davon, dass jeder NPC in Fable manuell erstellt wurde, und hätte das Spiel auch in einem anderen Land als Großbritannien entwickelt werden können?