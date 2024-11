Alle Nominierten für die FIFA Awards "The Best" und wie Sie Ihre Lieblingsspieler wählen können Die Abstimmung für die The Best FIFA Football Awards 2024 läuft noch bis zum 10. Dezember. Die Gewinner werden im Januar 2025 bekannt gegeben.

HQ Nach dem Ballon d'Or ist die prestigeträchtigste und umstrittenste Einzeltrophäe im Fussball The Best, die Fussballauszeichnungen, die die FIFA jedes Jahr ausrichtet. Heute wurden die Nominierten aus allen Kategorien bekannt gegeben. Diese Auszeichnungen werden von vier gleichgewichteten Jurygruppen vergeben: aktuelle Trainer und Kapitäne jeder Mannschaft, ein Sonderjournalist aus jedem Gebiet und dann die Fans durch das kostenlose Voting-Verfahren. Eine Neuerung in diesem Jahr besteht darin, dass die Fans auch die besten 11 der Männer und 11 der Frauen wählen und über eine FIFA-Fanauszeichnung abstimmen können. Die Abstimmung ist bis zum 10. Dezember geöffnet und Sie können sie hier finden. Nominierte Spieler bei den Herren

Dani Carvajal (Spanien), Real Madrid



Erling Haaland (Norwegen), Manchester City



Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid



Florian Wirtz (Deutschland), Bayer Leverkusen



Jude Bellingham (England), Real Madrid



Kylian Mbappe (Frankreich), Paris Saint-Germain/Real Madrid



Lamine Yamal (Spanien), Barcelona



Lionel Messi (Argentinien), Inter Miami



Rodri (Spanien), Manchester City



Toni Kroos (Deutschland), Real Madrid (mittlerweile im Ruhestand)



Vinicius Jr. (Brasilien), Real Madrid

Nominierte Spielerinnen

Aitana Bonmati (Spanien), Barcelona



Barbra Banda (Sambia), Shanghai Shengli/Orlando Pride



Caroline Graham Hansen (Norwegen), Barcelona



Keira Walsh (England), Barcelona



Khadija Shaw (Jamaika), Manchester City



Lauren Hemp (England), Manchester City



Lindsey Horan (USA), Olympique Lyonnais



Lucy Bronze (England), Barcelona/Chelsea



Mallory Swanson (USA), Chicago Red Stars



Mariona Caldentey (Spanien), Barcelona/Arsenal



Naomi Girma (USA), San Diego Wave



Ona Batlle (Spanien), Barcelona



Salma Paralluelo (Spanien), Barcelona



Sophia Smith (USA), Portland Thorns



Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais



Trinity Rodman (USA), Washington Spirit

Trainer der Männer

Carlo Ancelotti (Italien), Real Madrid



Lionel Scaloni (Argentinien), Argentinien



Luis de la Fuente (Spanien), Spanien



Pep Guardiola (Spanien), Manchester City



Xabi Alonso (Spanien), Bayer Leverkusen

Trainerin der Frauen

Arthur Elias (Brasilien), Brasilien



Elena Sadiku (Schweden), keltisch



Emma Hayes (England), Chelsea/USA



Futoshi Ikeda (Japan), Japan



Gareth Taylor (England), Manchester City



Jonatan Giraldez (Spanien), Barcelona/Washington Spirit



Sandrine Soubeyrand (Frankreich), Paris FC



Sonia Bompastor (Frankreich), Olympique Lyonnais/Chelsea

Torhüter der Männer

Andriy Lunin (Ukraine), Real Madrid



David Raya (Spanien), Arsenal



Ederson (Brasilien), Manchester City



Emiliano Martínez (Argentinien), Aston Villa



Gianluigi Donnarumma (Italien), Paris Saint-Germain



Mike Maignan (Frankreich), AC Mailand



Unai Simon (Spanien), Athletic Club

Torhüterin der Frauen

Alyssa Naeher (USA), Chicago Red Stars



Ann-Katrin Berger (Deutschland), Chelsea/NJ/NY Gotham



Ayaka Yamashita (Japan), INAC Kobe Leonessa/Manchester City



Cata Coll (Spanien), Barcelona



Mary Earps (England), Manchester United/Paris Saint-Germain

