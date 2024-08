Alle Neuigkeiten zu Project Sigil von D&D Direct

Project Sigil, die virtuelle Tabletop- / 3D-Digital-Sandbox-Plattform, wird von Wizards of the Coast schon seit einiger Zeit entwickelt, und einige weitere Einblicke in die Entwicklung haben die Fans während der diesjährigen D&D Direct gegeben.

Project Sigil wird während der Präsentation gezeigt und verfügt über umfassende Karten- und Gebäudeerstellungssysteme, die es Spielleitern ermöglichen, Dungeons, Tavernen und andere Strukturen Stück für Stück und nach Belieben maßstabsgetreu zu errichten. Spielleiter können auch Soundeffekte und visuelle Effekte nutzen, um ihre Kreationen zum Leben zu erwecken.

Darüber hinaus können Spieler und Spielleiter gleichermaßen benutzerdefinierte 3D-Minifiguren erstellen, und besonders nützlich bei Spielercharakterfiguren ist die Möglichkeit, sie jederzeit zu aktualisieren, um Änderungen an Ausrüstung und Kleidung widerzuspiegeln.

HQ

Für diejenigen, die nicht alles selbst erstellen wollen oder nicht die Zeit haben, kommt Sigil fertig mit Modulen, die sich auf Orte wie Friedhöfe und Höhlen konzentrieren und so konzipiert sind, dass sie jeweils ein paar Stunden dauern, um sie durchzuspielen.

Project Sigil hat auch die Fähigkeit, 2D-Monster-Token zu verwenden, um es Spielleitern zu ermöglichen, Monster aus der Vergangenheit von D&D zu verwenden, die keine 3D-Figuren haben, sowie benutzerdefinierte Monster über 2D-Bilder zu verwenden. Hypothetisch behaupten Wizards, Sigil sollten mit Systemen kompatibel sein, die nicht D&D sind.

Obwohl sie das System für den PC entwickelt haben und es dort zuerst veröffentlicht wird, behaupten Wizards, dass sie sich wünschen, dass Sigil auf Mobilgeräten und Konsolen verfügbar ist, obwohl es kein Wort darüber gibt, wann dies möglich sein wird.

Es ist geplant, dass die Sandbox kostenlos ausprobiert werden kann, anscheinend mit mehreren Stufen von Kaufoptionen, die Ihnen mehr oder weniger systeminterne Inhalte bieten. Diejenigen mit D&D Beyond -Konten können sich jetzt für die geschlossene Beta anmelden, die im Herbst starten wird.

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Fans, die das digitale und physische Grundregelbuch-Bundle 2024 vorbestellen, eine goldene Drachen-Minifigur erhalten, mit der sie ihre Sammlungen innerhalb von Project Sigil starten können. Mehr über diese Bücher können Sie hier lesen.

Ich will ehrlich sein, das ist der Punkt, an dem mich meine Begeisterung für das System verlassen hat - während ich verstehe, dass es ein Geschäft ist und Wizards Geld verdienen möchte, scheint Project Sigil auf dem sprichwörtlichen Weg "vollgepackt mit Mikrotransaktionen" zu sein, und das fühlt sich für mich ehrlich gesagt wirklich enttäuschend an, weil es ansonsten großartig aussieht.

Was halten Sie von Project Sigil ? Würden Sie sich überhaupt die Mühe machen, es zu bekommen - vor allem, wenn man bedenkt, dass es auf Mikrotransaktionen ausgerichtet zu sein scheint - oder werden Sie einfach auf einem physischen Tabletop weiterspielen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.