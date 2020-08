Alle neuen Spielfiguren aus Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Final Fantasy: Crystal Chronicles hat in meinem Herzen einen besonderen Platz, auch wenn das bei den meisten richtigen Fans der Reihe wenig zählt. In der kommenden Neuveröffentlichung werden uns einige Neuerungen erwarten, beispielsweise kommt das Game auch für Handys auf iOS und Android in einer kostenlos spielbaren Variante raus. Einige weniger offensichtliche Änderungen sind neue Charakter-Designs, die sich zu dem bestehenden Cast gesellen. Das soll laut Square Enix dafür sorgen, dass sich Dopplungen im Online-Spiel vermeiden. Wir haben die acht neuen Figuren (je eine männliche und eine weibliche Variante für alle vier Völker) aus der Remastered Edition unten für euch angehangen. Was sind eure Favoriten?

Die beiden neuen Clavats sind extravagant: Schleife und Bouncy Bob.

Das sind die kleinen Lilties: Scheu und Bronze.

Hier seht ihr die weibliche und die männliche Variante der Yukes: U-Boot und Himmelsschiff.

Das sind die beiden neuen Selkie-Designs: Papaopull und Babunny.