Alle neuen Mechaniken in Duskmourn

Wizards of the Coast haben einen Überblick über die Mechaniken gegeben, die in ihrem kommenden Magic: The Gathering -Set Duskmourn: House of Horror. enthalten sein werden.

Unter dem Vorsitz des älteren Dämons Valgavoth und seiner fünf Oberherren wird das Spukhaus die bisher gruseligste Kulisse von MTG sein, mit Wendungen und Wendungen auch im Gameplay.

Drohende Kreaturen können als Verzauberungen für alternative Kosten gewirkt werden, wobei sie mit Zeitmarken suspendiert werden, um sie in späteren Zügen billiger einzubringen und alternative Effekte auszulösen.

Die neue Raummechanik ist eine Art duale Verzauberungskarte, bei der der Spieler eine Hälfte auswählt, die er beim Aufdecken wirkt, und die zweite Hälfte später für ihre Manakosten "freischalten" und wirken kann.

Als Nächstes gibt es einen neuen Kreaturentyp, der als Glimmer bekannt ist und bei seinem ersten Tod als Verzauberung wiederbelebt wird.

Zurück ist das Manifest mit der Manifest-Schreckensmechanik, bei der ein Spieler eine der beiden obersten Karten seiner Bibliothek auswählt, um sie verdeckt als 2/2-Kreatur ins Spiel zu bringen, und die andere auf den Friedhof legt. Falls die verdeckte Karte eine Kreatur ist, kann sie jederzeit hochgeklappt werden, indem du ihre Manakosten bezahlst.

Delirium kehrt gebührend zurück, zusammen mit einer neuen Mechanik namens Überleben, bei der eine Kreatur, die zu Beginn der zweiten Hauptphase eines Spielers getappt wird, ihren Effekt auslösen kann. Das beabsichtigte Design hier ist, dass die Kreatur angreift und die Kampfphase "überlebt", aber vor allem in nicht standardmäßigen Formaten gibt es zwangsläufig Möglichkeiten, sie zu missbrauchen, indem man Kreaturen aus dem Kampf nimmt.

Zu guter Letzt ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Schwerpunkt in den Mechaniken von Duskmourn auf Verzauberungen gelegt wurde. Dies gipfelt in Unheimlich, einer Mechanik, die immer dann ausgelöst wird, wenn eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Für Räume bedeutet dies, dass eine einzelne Karte für zwei Unheimliche Auslöser zählen kann.

