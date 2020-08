Alle Kartenanpassungen in Saison 6 von Apex Legends

Am 18. August, sprich kommenden Dienstag, startet in Apex Legends die sechste Saison "Maximale Leistung" und Design Director Jason McCord nutzt die Gelegenheit, um im Blog von EA ausführlich verschiedene Änderungen an der Karte Rand der Welt (World's Edge) zu beschreiben. Zuerst einmal fällt auf, dass der Zug nicht mehr durch die Welt fährt. Außerdem hat sich Mirages legendäres Partyschiff verabschiedet (es gibt in der Nähe jedoch etwas Neues zu entdecken).

Drei eigenständige Ortschaften wurden neben verschiedenen neuen Routen integriert, um Spielern zusätzliche Optionen zum Angreifen und Flankieren anzubieten. Der Lava-Bereich im Süden der Karte profitiert sehr stark von diesen Anpassungen, doch auch Nordenwesten hat sich einiges getan. Dort wartet eine weitere Loot-Grube mit spannenden Gegenständen auf uns, was der ideale Ort für Hinterhalte ist. An allen drei neuen Schauplätzen gibt es eine Kartenmechanik namens "Explosionsschutzwände", die auf Knopfdruck eine befestigte Festung aufbauen.

Im ersten Gameplay-Trailer sehen wir zudem Rampart mit ihrem Maschinengewehr Sheila in Aktion. Das Teil kann automatisch schießen oder von anderen Legenden bemannt werden. Die neue Energiewaffe Volt ist wohl eine Art Karabiner und es werden viele bunte Skins gezeigt, die im neuen Battle Pass auf uns warten. Außerdem wird ein kurzer Eindruck des neuen Handwerkssystems vermittelt, dank dem es uns wohl möglich ist, gesammelte Waffen und Rüstungen während des Matches in etwas anderes umzuwandeln.