Alle internationalen Fußballspiele finden am 31. März statt, dem letzten Tag der WM-Qualifikation

HQ

Am Dienstag, den 31. März, endet die internationale Pause im Herrenfußball, und nationale Ligen oder Vereinswettbewerbe kehren am Wochenende zurück. Es war das letzte Treffen der Nationalmannschaften bis zur Weltmeisterschaft, das vom 11. Juni bis 19. Juli stattfand, mit Freundschaftsspielen und auch den letzten WM-Qualifikationsspielen.

Letzten Donnerstag schieden Rumänien, Albanien, Nordirland, die Slowakei, Ukraine, Irland, Nord-Madekonien und Wales aus den WM-Qualifikationen aus.

So können Sie heute Abend die WM-Qualifikationsspiele sehen und die vollständige Liste der Spiele am 31. März (einige davon am 1. April in europäischen Zeiten):

WM-Qualifikation: Europa



Italien gegen Bosnien und Herzegowina: 20:45 MESZ, 19:45 BST



Polen gegen Schweden: 20:45 MESZ, 19:45 BST



Türkei gegen Kosovo: 20:45 MESZ, 19:45 BST



Dänemark gegen Tschechien: 20:45 MESZ, 19:45 BST



Weltmeisterschafts-Interkonföderations-Playoffs



DR Kongo gegen Jamaika: 23:00 Uhr MESZ, 22:00 Uhr BST



Irak gegen Bolivien: 05:00 MES, 04:00 BST (1. April)



Freundschaftsspiele



Kasachstan gegen Komoren: 14:00 MESZ, 13:00 BST



Norwegen gegen Schweiz: 18:00 MESZ, 17:00 BST



Montenegro gegen Slowenien: 18:00 MESZ, 17:00 BST



San Marino gegen Andorra: 18:00 MESZ, 17:00 BST



Serbien gegen Saudi-Arabien: 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST



Haiti gegen Island: 18:30 MESZ, 17:30 BST



Ungarn gegen Griechenland: 19:00 MESZ, 18:00 BST



Côte d'Ivvoir gegen Schottland: 20:30 MESZ, 19:30 BST



Niederlande gegen Ecuador: 20:45 CEST, 19:45 BST



England gegen Japan: 20:45 CEST, 19:45 BST



Österreich gegen Korea: 20:45 MESZ, 19:45 BST



Spanien gegen Ägypten: 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



USA gegen Portugal: 01:00 MES, 00:00 BST (1. April)



Brasilien gegen Kroatien: 02:00 CEST, 01:00 BST (1. April)



Mexiko gegen Belgien: 03:00 MES, 02:00 BST (1. April)

