Sport
Alle internationalen Fußballspiele finden am 31. März statt, dem letzten Tag der WM-Qualifikation
Die letzten sechs Länder der Weltmeisterschaft werden heute Abend entschieden.
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Am Dienstag, den 31. März, endet die internationale Pause im Herrenfußball, und nationale Ligen oder Vereinswettbewerbe kehren am Wochenende zurück. Es war das letzte Treffen der Nationalmannschaften bis zur Weltmeisterschaft, das vom 11. Juni bis 19. Juli stattfand, mit Freundschaftsspielen und auch den letzten WM-Qualifikationsspielen.
Letzten Donnerstag schieden Rumänien, Albanien, Nordirland, die Slowakei, Ukraine, Irland, Nord-Madekonien und Wales aus den WM-Qualifikationen aus.
So können Sie heute Abend die WM-Qualifikationsspiele sehen und die vollständige Liste der Spiele am 31. März (einige davon am 1. April in europäischen Zeiten):
WM-Qualifikation: Europa
- Italien gegen Bosnien und Herzegowina: 20:45 MESZ, 19:45 BST
- Polen gegen Schweden: 20:45 MESZ, 19:45 BST
- Türkei gegen Kosovo: 20:45 MESZ, 19:45 BST
- Dänemark gegen Tschechien: 20:45 MESZ, 19:45 BST
Weltmeisterschafts-Interkonföderations-Playoffs
- DR Kongo gegen Jamaika: 23:00 Uhr MESZ, 22:00 Uhr BST
- Irak gegen Bolivien: 05:00 MES, 04:00 BST (1. April)
Freundschaftsspiele
- Kasachstan gegen Komoren: 14:00 MESZ, 13:00 BST
- Norwegen gegen Schweiz: 18:00 MESZ, 17:00 BST
- Montenegro gegen Slowenien: 18:00 MESZ, 17:00 BST
- San Marino gegen Andorra: 18:00 MESZ, 17:00 BST
- Serbien gegen Saudi-Arabien: 18:00 Uhr MESZ, 17:00 Uhr BST
- Haiti gegen Island: 18:30 MESZ, 17:30 BST
- Ungarn gegen Griechenland: 19:00 MESZ, 18:00 BST
- Côte d'Ivvoir gegen Schottland: 20:30 MESZ, 19:30 BST
- Niederlande gegen Ecuador: 20:45 CEST, 19:45 BST
- England gegen Japan: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Österreich gegen Korea: 20:45 MESZ, 19:45 BST
- Spanien gegen Ägypten: 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST
- USA gegen Portugal: 01:00 MES, 00:00 BST (1. April)
- Brasilien gegen Kroatien: 02:00 CEST, 01:00 BST (1. April)
- Mexiko gegen Belgien: 03:00 MES, 02:00 BST (1. April)