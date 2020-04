Alle Infos über Tales of Crestoria in einem einzigen Trailer

Seit sieben Monaten lang herrscht völlige Funkstille zum Thema Tales of Arise, was leider gar nicht gut aussieht. Tales-Fans richten ihre Hoffnungen derweil auf den mobilen Ableger Tales of Crestoria, der in weniger als zwei Monaten auf Smartphones getippt wird. Obwohl der Titel wahrscheinlich ein weniger großes Publikum abdeckt, bemüht sich Bandai Namco darum, den Fans einen allumfassenden Blick darauf zu präsentieren.

Tales of Crestoria erzählt eine Geschichte über zwei junge Personen, die als "Sünder" bezeichnet werden. Die Menschen in dieser Welt wurden mit Implantaten ausgestattet und von der Obrigkeit kontrolliert. Die beiden Figuren Kanata und Misella wollen das nicht länger mitmachen und versuchen, diesem unterdrückenden System zu entfliehen und es zu bekämpfen. Der Trailer stellt Hauptfiguren und Nebenbesetzung sowie ihre besonderen Fähigkeiten und Bewaffnung vor. Dazwischen gibt es immer mal wieder kurze Ausschnitte mit dem eigentlichen Gameplay. Tales of Crestoria soll Anfang Juni weltweit veröffentlicht werden, offene Beta-Tests in englischer Sprache stehen für den Mai an.