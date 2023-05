Alle Indiana Jones-Filme kommen später im Mai zu Disney+

HQ

Wir nähern uns der Premiere von Indiana Jones and the Dial of Destiny am 30. Juni, also bin ich definitiv nicht der Einzige, der darüber nachdenkt, sich die Originale bis dahin noch einmal anzusehen. Dies hat dazu geführt, dass viele festgestellt haben, dass diese auf Disney+ nicht verfügbar sind. Glücklicherweise wird sich das bald ändern.

Der folgende Trailer zeigt, dass Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones und der Tempel des Schicksals, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels am 31. Mai auf Disney+ debütieren werden. Das sollte mehr als genug Zeit sein, um sich die drei guten noch einmal anzusehen, bevor der fünfte eintrifft.