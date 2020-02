Alle guten Dinge sind drei: Premiere von Street Fighter V: Champion Edition

Street Fighter und Mortal Kombat sind seit den 90er Jahren Rivalen und dieser Wettbewerb dauert bis heute an. Aufgrund der heutigen Veröffentlichung von Mortal Kombat 11...

Der nächste und finale Charakter der aktuellen DLC-Saison von Street Fighter V ist Zeku - das wurde am Wochenende auf dem Südostasien-Major-Turnier in Singapur...

Heute erscheinen eine neue Arena und Klamotten für Street Fighter V

am 26. September 2017 um 13:19 NEWS. Von Ingo Delinger

In diesem Jahr sind so viele tolle Kampfspiele erschienen, dass man jene, die schon ein wenig länger auf dem Markt sind, schnell vergessen hat. Das will Capcom heute mit...