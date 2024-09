Alle Gewinner der diesjährigen Emmy Awards

HQ

Ein weiteres Jahr bedeutet ein weiteres Emmy Awards, in dem wir die besten Angebote feiern, die uns auf dem kleinen Bildschirm präsentiert werden. Shogun Hatte einen großen Sieg bei den Pre-Ceremony Awards, aber mal sehen, wie es sich an diesem Abend geschlagen hat.

Insgesamt:

Herausragende limitierte oder Anthologie-Serie

Gewinner: Baby Reindeer

Herausragende Comedy-Serie

Gewinner: Hacks

Herausragende Dramaserie

Gewinner: Shogun

Herausragendes Animationsprogramm

Gewinner: Blue Eye Samurai

Herausragender Fernsehfilm

Gewinner: Quiz Lady

Herausragende Vortragsreihe

Gewinner: The Daily Show

Herausragende Varieté-Serien mit Drehbuch

Gewinner: Last Week Tonight With John Oliver

Herausragendes Reality-Wettbewerbsprogramm

Gewinner: The Traitors

Lenkend:

Herausragende Regie für eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Gewinner: Steven Zaillian (Ripley)

Herausragende Regie für eine Comedy-Serie

Gewinner: Christopher Storer (The Bear)

Herausragende Regie für eine Dramaserie

Gewinner: Frederick E.O. Toye (Shogun)

Stellvertretend:

Herausragender Hauptdarsteller in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film

Gewinner: Richard Gadd (Baby Reindeer)

Herausragende Hauptdarstellerin in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film

Gewinner: Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie

Gewinner: Jeremy Allen White (The Bear)

Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie

Gewinner: Jean Smart (Hacks)

Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie

Gewinner: Hiroyuki Sanada (Shogun)

Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie

Gewinner: Anna Sawai (Shogun)

Herausragender Nebendarsteller in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film

Gewinner: Lamorne Morris (Fargo)

Herausragende Nebendarstellerin in einer limitierten oder Anthologie-Serie oder einem Film

Gewinner: Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Herausragender Nebendarsteller in einer Comedy-Serie

Gewinner: Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie

Gewinner: Liza Colón-Zayas (The Bear)

Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie

Gewinner: Billy Crudup (The Morning Show)

Beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie

Gewinner: Elizabeth Debicki (The Crown)

Herausragender Gastdarsteller in einer Comedy-Serie

Gewinner: Jon Bernthal (The Bear)

Herausragende Gastdarstellerin in einer Comedy-Serie

Gewinner: Jamie Lee Curtis (The Bear)

Herausragender Gastdarsteller in einer Dramaserie

Gewinner: Néstor Carbonell (Shogun)

Herausragende Gastdarstellerin in einer Dramaserie

Gewinner: Michaela Coel (Mr. & Mrs. Smith)

Schrift:

Herausragendes Drehbuch für eine limitierte oder Anthologie-Serie oder einen Film

Gewinner: Richard Gadd (Baby Reindeer)

Herausragendes Drehbuch für eine Comedy-Serie

Gewinner: Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky (Hacks)

Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie

Gewinner: Will Smith (Slow Horses)

Herausragendes Schreiben für ein Varieté-Special

Gewinner: Alex Edelman (Alex Edelman: Just for Us)

Und das ist alles! Die großen Gewinner sind, wie erwartet, The Bear und Shogun, aber auch Baby Reindeer und Hacks zeigten beeindruckende Leistungen. Nun, bis zum nächsten Jahr, wenn wir hoffentlich eine ganze Reihe neuer exzellenter Shows zum Feiern haben werden.