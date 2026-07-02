Alle Gastgeber:innen der Weltmeisterschaft 2026 stehen im Achtelfinale, nachdem die USA Bosnien und Herzegowina mit 2:0 besiegt haben

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Die Weltmeisterschaft 2026 war das erste Mal in der Geschichte, dass sie in drei Ländern ausgetragen wurde. Und da die Runde der letzten 32 zu Ende geht, ist nun bestätigt, dass alle drei Gastgeberländer sich für die Runde der letzten 32 qualifiziert haben.

Kanada war das Erste, das dies schaffte, als es Südafrika mit einem Tor von Stephen Eustáquio in der 92. Minute mit 1:0 besiegte – zum ersten Mal in der Geschichte, dass sie diese Runde in drei WM-Teilnahmen erreichten.

Mexiko zeigte auch eine starke Leistung gegen Ecuador (trotz des umstrittenen Verhaltens einiger Fans, die nachts neben dem Hotel, in dem die ecuadorianischen Spieler wohnten, Feuerwerk zündeten) und beendete eine 40-jährige Wartezeit auf Mexikos Sieg in einem K.-o.-Spiel der Weltmeisterschaft (obwohl sie seit 1994 bis 2018 jedes Mal das Achtelfinale erreicht haben, und streben nun an, erstmals seit 1986 das Viertelfinale zu erreichen, was bis heute ihr bestes Endergebnis ist).

Schließlich besiegten die Vereinigten Staaten Bosnien und Herzegowina mit 2:0, mit Toren von Folarin Balogun (der mit roter Karte vom Platz gestellt wurde) und Malik Tillman. Das beste Ergebnis der USA bei der Weltmeisterschaft bleibt der dritte Platz 1930, seitdem erreichten sie nur noch viermal das Achtelfinale und 2002 das Viertelfinale.

Beste Gastgebernationen in der Geschichte der Weltmeisterschaft

Wird einer von ihnen es bis ins Viertelfinale oder darüber hinaus schaffen? Seit 1930 war das Gastgeberland sechsmal Meister: Uruguay 1930, Italien 1934, England 1966, Deutschland 1974, Argentinien 1978 und zuletzt Frankreich 1998.

Im Achtelfinale trifft Kanada am Samstag, den 4. Juli, um 19 Uhr MESZ um 18 Uhr BST auf Marokko; Mexiko trifft am Montag um 2 Uhr MESZ und 1 Uhr BST auf England; und USA trifft am Dienstag, den 7. Juli, um 2 Uhr morgens MESZ und 1 Uhr BST auf Belgien.