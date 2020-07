Alle Gameplay-Aspekte von Othercide im neuen Video vorgestellt

Heute zeigen uns die Entwickler von Lightbulb Crew ein neues Video von Othercide, ein stilisiertes Strategiespiel im schicken Monochromstil. Der neue Übersichts-Trailer ist in drei Abschnitte unterteilt und verrät uns mehr über das dynamische, rundenbasierte Kampfsystem, die Entwicklung und Spezialisierung unserer Einheiten in drei verschiedenen Klassen, sowie den Roguelite-Ansatz, den Othercide verfolgt. Wir müssen uns nämlich nicht nur darauf einstellen, schwache Einheiten zu opfern, damit die stärkeren Mitglieder unseres Teams geheilt werden, das Spiel werden wir mehrmals neu beginnen müssen, ehe wir das Ende sehen. Othercide erscheint auf PS4, Xbox One und PC am 28. Juli, wohingegen Spieler mit einer Nintendo Switch noch auf ein Erscheinungsdatum "in diesem Sommer" warten müssen.

