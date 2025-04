Alle GameCube-Spiele für Nintendo Switch Online bestätigt... nur für Switch 2

HQ

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass GameCube-Titel auf Nintendo Switch Online veröffentlicht werden... exklusiv für Nintendo Switch 2. Im Rahmen des Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Abonnements können Benutzer drei Spiele am selben Tag spielen, an dem die Konsole am 5. Juni erscheint: The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II und F-Zero GX.

Wir wiederholen: Dies ist nur für Nintendo Switch 2, nicht für Switch 1. Zu den weiteren Titeln, die für eine spätere Veröffentlichung bestätigt wurden, gehören:



Super Mario Sonnenschein



Fire Emblem: Pfad des Strahlens



Pokémon XD



Super Mario Strikers



Chibi Robo



Luigis Villa



Pokémon-Kolosseum



Zusätzlich zu den Spielen wird Nintendo einen GameCube-Wireless-Controller (aber mit einer eigenen C-Taste) auf den Markt bringen, der auf der Nintendo-Website gekauft werden kann.