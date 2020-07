Alle Funktionen von Dirt 5 in einem kompakten Video

Die Entwickler von Codemasters haben beschlossen, das Tempo im kommenden Dirt 5 ein wenig zu erhöhen. Der Realismus wird in der neuesten Ausgabe des Rennspiels zurückgestellt, da der Schwerpunkt mittlerweile auf Spaß, Unterhaltung, Zugänglichkeit und berauschenden Rennen liegt. Der Publisher hat uns diese Woche alle neuen Features in einem einzigen Video zusammengefasst und dabei Splitscreen-Unterstützung und die Turnierform "Gymkhana" vorgestellt. Nebenbei wird es eine Kampagne und verschiedene Multiplayer-Modi geben, wie wir bereits wissen. Wer genau hinsieht, der entdeckt also viele der Funktionen, die am 9. Oktober auf PS4, Xbox One und PC für Aufsehen sorgen werden. Next-Gen-Konsolen und Google Stadia werden ebenfalls unterstützt, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.

You're watching Werben