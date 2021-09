Alle fünf Kurse in Mario Party Superstars bekannt

HQ

Mario Party Superstars für die Nintendo Switch war eines der ersten Themen der heutigen Nintendo Direct. Der Titel vereint 100 Minispiele aus den ersten drei Mario-Party-Ablegern der N64-Ära und darüber hinaus bietet diese Kollektion fünf klassische Spielbretter. Neben den beiden bereits bekannten Kursen sind in den Morgenstunden die drei weiteren Spielfelder bekanntgegeben worden:



Yoshi's Tropical Island aus Mario Party (1)

Peach's Birthday Cake aus Mario Party (1)

Space Land aus Mario Party 2

Horror Land aus Mario Party 2

Woody Woods aus Mario Party 3



Ein weiterer Teil von Mario Party Superstars ist der Herausforderungsmodus "Mount Minigame", der euch Zugang zu allen freigeschalteten Minispielen gewährt. Dort findet ihr insgesamt sieben unterschiedliche Spielvarianten, die jeweils eine eigene Zielsetzung haben. In "Survival" muss man zum Beispiel möglichst viele Minispiele in Folge absolvieren, ohne eines davon zu verlieren. Das kooperative "Tag-Match" biete hingegen ausschließlich Minispiele an, die sich in Zweierteams spielen lassen.