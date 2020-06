Alle Flieger und PC-Anforderungen von Star Wars: Squadrons enthüllt

Diese Woche haben wir einen ersten CGI-Blick auf Star Wars: Squadrons werfen können, das neue Raumkampf-Weltraumspiel von Electronic Arts. Spieler dürfen in den Rollen der New Republic und des Galactic Empire gegeneinander antreten, sowohl im Multiplayer (Fünf-gegen-Fünf-Matches) als auch in Einzelspieler. EA Motive war gut auf die Präsentation vorbereitet, denn wir haben nicht nur gesehen, welche der ikonischen Schiffsklassen im Spiel vorhanden sein werden, sondern kennen auch die PC-Anforderungen (weiter unten im Text).

New Republic

A-Wing - extrem schnell, aber schwer zu manövrieren und es fehlt ein Droidenbegleiter

U-Wing - hauptsächlich ein Truppentransporter, bekannt aus Rogue One, wird auch in Schlachten eingesetzt

X-Wing - das kultigste Flugzeug aus Star Wars

Y-Wing - ziemlich agiler Bomber

Galactic Empire



Tie Bomber - Bomber mit enormer Zerstörungskraft

Tie Fighter - das klassische Star-Wars-Kanonenfutter, das eigentlich ein tödliches Werkzeug sein sollte

Tie Interceptor - schnellere und besser gepanzerte Variante des Tie-Fighters mit überlegener Manövrierfähigkeit

Tie Reaper - hauptsächlich ein Truppentransporter, bekannt aus Rogue One, aber auch in Schlachten eingesetzt



Hier findet ihr die offiziellen PC-Anforderungen von Star Wars: Squadrons:

Minimum (Nicht VR)

Prozessor: AMD Ryzen 3 1300X oder Intel I5-7600

Arbeitsspeicher: 8GB

Grafikkarte: AMD Radeon HD 7850 oder Nvidia Geforce GTX 660

Empfohlen (Nicht VR) / Minimum (VR)

(AMD): Ryzen 3 3200 oder Intel I7-7700: 16GBAMD Radeon RX 480 oder Nvidia Geforce GTX 1060

Empfohlen (VR)

: AMD Ryzen 3 3200G oder Intel I7-7700: 16GBAMD Radeon RX 570 oder Nvidia Geforce GTX 1070

Ist euer PC bereit, um Star Wars: Squadrons auszuführen?