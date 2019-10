Braucht ihr noch mehr Spiele, in denen eure Kinder in epischen Kämpfen die Welt retten? Conception PLUS: Maidens of the Twelve Stars wird euch diesen merkwürdigen Traum erfüllen, sobald es am 8. November auf PS4 und am 6. November auf PC (via Steam) erscheint. Entwickler Spike Chunsoft hat vor kurzem die verschiedenen Features und Gameplay-Systeme ihres Rollenspiels aufgelistet und gibt uns damit einen groben Überblick.

