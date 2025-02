Alle Europa-League-Spiele in dieser Woche: Datum und Uhrzeit der Play-offs der K.-o.-Phase

HQ

Sowohl in der Europa League als auch in der Champions League findet in dieser und in der nächsten Woche die K.o.-Play-off-Runde statt. Wie üblich ist der Donnerstag der Tag des zweitklassigen Europapokals, und während Teams wie Manchester United, Tottenham, Lyon, Athletic Bilbao und Lazio bereits für das Achtelfinale bestätigt haben, kämpfen die Teams, die in der Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 24 liegen, in dieser Woche ums Überleben.

Morgen, Donnerstag, 13. Februar, findet das Hinspiel der K.-o.-Play-offs der Europa League statt. Acht Spiele, vier davon um 17:45 Uhr GMT, vier um 20:00 Uhr GMT.



Ferencváros vs Viktoria Pilsen - 17:45 GMT, 18:45 MEZ



Fenerbahçe vs Anderlecht - 17:45 GMT, 18:45 CET



Midtjylland - Real Sociedad - 17:45 GMT, 18:45 MEZ



Union SG vs Ajax - 17:45 GMT, 18:45 CET



AZ Alkmaar - Galatasaray - 20:00 GMT, 21:00 MEZ



PAOK vs FCSB - 20:00 GMT, 21:00 MEZ



Porto vs Roma - 20:00 Uhr GMT, 21:00 Uhr MEZ



Twente vs Bodø/Glimt - 20:00 GMT, 21:00 CET



Mannschaften, die heute zu Hause spielen, bedeuten, dass sie die Plätze 17-24 belegt haben, also nicht gesetzt waren und einen Nachteil haben: Nächste Woche, also am 13. Februar, spielen sie zu Hause.