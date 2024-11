Alle Europa League-Spiele für Donnerstag, 28. November

HQ

Die UEFA Europa League kehrt heute mit dem 5. Spieltag zurück. Nach den gestrigen Champions-League-Spielen ist es Zeit für den zweithöchsten europäischen Wettbewerb mit Mannschaften wie Galatasaray, Amsterdams Ajax, Athletic Bilbao, Tottenham, Olympicwue Lyonnais oder Manchester United.

Alle Spiele werden heute, Donnerstag, 28. November, ausgetragen, und wie schon bei der Champions League ist es der fünfte von acht Spieltagen in der Ligaphase des neuen Formats, was bedeutet, dass sich die Klubs die Tabellenplätze sichern können: Die ersten acht qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die zwischen 25 und 36 ausscheiden.

Alle Europa-League-Spiele am Donnerstag, 28. November

Spiele werden um 18:45 Uhr MEZ gespielt, 1 Stunde weniger in britischer Zeit



Athletic Club vs Elfsborg



AZ Alkmaar gegen Galatasaray



Beşiktaş vs Maccabi Tel-Aviv



Dynamo Kiew - Viktoria Pilsen



RFS gegen PAOK



Qarabağ gegen Lyon



Anderlecht gegen Porto



Lazio vs Ludogorets



Spiele werden um 21:00 Uhr MEZ gespielt, 1 Stunde weniger in britischer Zeit



Midtjylland gegen Eintracht Frankfurt



Twente gegen Union SG



Ferencváros vs Malmö



FCSB gegen Olympiacos



Manchester United vs Bodø/Glimt



Nizza gegen Rangers



Real Sociedad vs Ajax



Braga vs Hoffenheim



Slavia Prag gegen Fenerbahçe



Tottenham Hotspur gegen Roma



Heute feiert Ruben Amorim sein Debüt in der Europa League, nachdem er in seinem letzten Spiel bei Sporting in der Champions League Manchester City mit 4:1 besiegt hat. Manchester United hat die Norweger Bodø/Glimt, die nur eines der fünf Auswärtsspiele in dieser Saison verloren haben.