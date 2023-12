Alle eure Warzone-Werte werden wieder zurückgesetzt... ab morgen

HQ

Activision hat bekannt gegeben, dass, wenn Call of Duty: Modern Warfare III in Call of Duty: Warzone 2.0 integriert wird, das Battle Royale erneut einem massiven statistischen Reset unterzogen wird. Wie es der Fall war, als frühere Hauptteile in das Battle Royale integriert wurden und ihre neuesten Gameplay-Innovationen mit sich brachten, wird diese vorgeschlagene Verbesserung des Multiplayer-Titels bedeuten, dass all die Siege und Kills, die Sie aufgezeichnet haben, absolut nichts bedeuten werden, da diese Daten an den Äther verloren gehen.

Diese Informationen wurden von verschiedenen Entwicklern bestätigt, die am späten gestrigen Abend an einem Warzone-Entwickler-Stream teilnahmen, bei dem auch enthüllt wurde, dass die kommende Karte Urzikstan etwa 20 % kleiner sein wird als Al Mazrah und dass sie nur 100-Spieler-Lobbys unterstützen wird.

Das Zurücksetzen der Werte findet morgen, am 6. Dezember, statt, wenn Season 1 von Warzone 2.0 beginnt.

Seht euch unten den Launch-Trailer für die Urzikstan-Karte an.