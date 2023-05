Alle Episoden von Marvel's Echo kommen im November auf einmal zu Disney+

Fans des Marvel Cinematic Universe sind es gewohnt, eine Woche auf neue Folgen auf Disney+ warten zu müssen, aber das wird sich später in diesem Jahr ändern.

Marvel hat angekündigt, dass Echo, die Serie, die sich darauf konzentriert, was Maya Lopez nach dem Ende von Hawkeye durchmacht, am 29. November auf Disney+ erscheinen wird. Hast du bemerkt, dass ich nicht geschrieben habe, mit dem Streaming zu beginnen oder ähnliches? Das liegt daran, dass die gesamte Staffel an diesem Tag verfügbar sein wird, sodass wir alle Episoden durchgehen können, bevor der Dezember kommt.

Welchen Ansatz bevorzugst du: Wöchentliche Episoden oder alles auf einmal?