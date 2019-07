Alle einsteigen: Train Sim World 2020 für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Der britische Entwickler Dovetail Games hat gestern Train Sim World 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One angekündigt. In der Fortsetzung von Train Sim World können Spieler Züge durch Großbritannien, die USA und Deutschland fahren, die begehrtesten Strecken aus dem vorherigen Titel sind ebenfalls wieder mit dabei: Main-Spessart mit der Deutschen Bahn, Northern Trans mit der Pennine und Long Island (via Rail Road).

Train Sim World 2020 verfügt außerdem über ein neues System, das Spielern belohnt, wenn sie Missionen erfüllen den Fahrplan einhalten. Wer pünktlich abfährt und seine Fahrgäste zufriedenstellt erhält sogenannte Action Points, die wiederum in neue Inhalte fließen. Darüber hinaus gibt es verbesserte Tutorials für Neueinsteiger und ein überarbeiteter Journey-Modus, in dem hunderte von Szenarien zur Verfügung stehen.

Käufer der Digital Deluxe Edition dürfen sich zudem über eine neue Route an die Westküste der USA freuen, die ansonsten nur separat erhältlich ist. Train Sim World 2020 erscheint am 15. August auf PC, Playstation 4 und Xbox One.