Alle eingeladenen Teams der ESL Pro League: Season 23 wurden bekannt gegeben

HQ

Die ESL hat bereits die 24 Teams bekannt gegeben, die bei der 23. Saison der ESL Pro League anwesend sein und anwesend sein werden, wenn diese im März in Stockholm stattfindet. Das Turnier findet vom 1. bis 15. März statt, und viele der größten Teams und Organisationen der Welt werden vor Ort sein und ebenfalls um die Trophäe und das verfügbare Preisgeld konkurrieren.

Was die teilnehmenden Teams betrifft, so hat die ESL folgende Grafik geteilt, und falls Sie sich fragen, warum einige große Namen fehlen: Es wurde bestätigt, dass Team Falcons und Team Vitality beide ihre Einladung zu diesem Turnier abgelehnt haben (vermutlich um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich im extrem hektischen Kalender 2026 auszuruhen), was Raum für Ninjas in Pyjamas und Passion UA bietet, um die Lücke zu füllen. Diese Änderung bedeutet aber, dass aufgrund der Ranglisten sowohl Aurora als auch B8 direkte Einladungen zu Stage 2 erhalten und nicht zuerst durch Stage 1 gelangen müssen.

Ebenso erhielt FUT Esports einen Platz, da eine frühere Wettbewerbsentscheidung bei Season 22 bedeutete, dass Lynn Vision von ihrem nächsten Tier 1 VRS Turnier ausgeschlossen wurde, das zufällig Season 23 ist.

Sehen Sie sich unten die vollständige Liste der Eingeladenen an.

Eingeladene Stufe 1:



Hinterlassenschaft



G2 Esports



Team Liquid



3DMax



Astralis



Heroisch



PaiN Gaming



FUT Esports



Ninjas im Schlafanzug



Leidenschaft UA



Parivision



NRG



Gaimin Gladiatoren



Semper Fi Esports



M80



Monte



Eingeladene Stufe 2: