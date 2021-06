Alle drei Kapitel von Tell Me Why sind aktuell kostenlos erhältlich

You're watching Werben

Update, 01. Juni 2021, 18:00 Uhr:

Dontnod hat gerade erklärt, dass Tell Me Why den gesamten Monat über kostenlos erhältlich sein wird, weil sie mit der LGBTQ+-Bewegung den "Pride Month" Juni feiern wollen. Da haben wir die Erklärung also.

Ursprüngliche Meldung:

Wer Dontnods letztes Slice-of-Life-Abenteuer Tell Me Why spielen möchte, sich bislang aber noch nicht durchringen konnte, der sollte jetzt handeln. Alle drei Kapitel des Games stehen derzeit kostenlos im Microsoft Store für PC und Xbox-Konsolen zur Verfügung. Ihr findet das gesamte Spiel hinter diesem Link.

Weder von Square Enix noch von Microsoft haben wir eine Ankündigung bekommen, daher könnte es sich hierbei um einen menschlichen Fehler handeln. Das Abenteuer, das komplexe Transgender-Themen berührt, lohnt sich in vielerlei Hinsicht. In unserer Kritik verraten wir euch mehr darüber.

