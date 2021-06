Alle drei Crysis-Spiele werden dieses Jahr als Remaster in einer Trilogie veröffentlicht

Crytek und Saber Interactive haben uns gerade verraten, dass Crysis 2 und Crysis 3 bis Ende des Jahres neu aufgelegt werden. Die beiden Remaster sollen zusammen mit Crysis Remastered im Herbst auf Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich sein. In der Pressemitteilung wurde lediglich geklärt, dass alle drei Ableger der Trilogie in einer einzigen Sammlung erhältlich sind, doch wir gehen davon aus, dass die Titel auch einzeln verkauft werden. Preisgestaltung und weitere Details sind unbekannt, doch auf den moderneren Geräten sollen die Spiele offenbar „besonders flüssig" laufen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Ansonsten fällt uns nur auf, dass dediziert die Einzelspielererfahrungen erwähnt werden. Entsprechende Mehrspielerfunktionen sind also außen vor.

