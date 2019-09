Alle Details zur kommenden Beta von Call of Duty: Modern Warfare

Infinity Ward informierte uns über ihre geplante Betaphase von Call of Duty: Modern Warfare bereits vor einigen Wochen, doch damals fehlten konkrete Details zu unterstützten Spielmodi und generell dem Umfang des Servertests. Da am kommenden Wochenende die erste Runde des Mehrspieler-Chaos startet, wollten uns die Entwickler eigentlich konkrete Details verraten, in der Pressemitteilung war aber nur die Rede davon, dass man auf die Wünsche der Spieler eingehen wolle. Der Beta-Trailer ist dahingehend schon deutlich aussagekräftiger: Wir erfahren im neuen Video, dass alle bisher gezeigten Karten anspielbar sein werden. Darauf werden Gunfight (Zwei-gegen-Zwei) und die regulären Sechs-gegen-Sechs-Matches laufen, die großen Ground-Wars-Matches stehen wohl ebenfalls auf der Speisekarte.

Zur Erinnerung: Alle Vorbesteller sollten in den kommenden Tagen ihre E-Mail-Adressen im Auge behalten, da Infinity Ward Zugangscodes verschickt. Außerdem wird es Verlosungen für die Teilnahme geben, bei denen ein paar Spieler vielleicht Glück haben. Auf der Playstation 4 werden die Beta-Server ab Donnerstag, gegen 19:00 Uhr verfügbar sein, vorinstallieren könnt ihr 24 Stunden zuvor. Ab Samstag dürfen alle PS4-Spieler ohne aktive Playstation-Plus-Mitgliedschaft (allerdings gibt es dahingehend Ausnahmen, wir checken das noch) loslegen, bis Activision am Montag den Stecker zieht.

Am 19. September werden erneut alle Playstation-4-Spieler sowie die Vorbesteller auf PC und Xbox One an der Beta teilnehmen dürfen. PC-Spieler müssen über Battle.net zocken, auf der Xbox One wird eine Xbox Live Gold vorausgesetzt. Wer nicht vorbestellt hat, muss sich bis zum 21. September gedulden, um zu spielen. Crossplay wird in dieser Phase wohl ausprobiert, der ganze Spuk dauert bis zum 23. September an. Release ist einen Monat später.