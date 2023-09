Alle Details zum Online-Modus in Super Mario Bros. Wonder

HQ

Es wurde viel über Super Mario Bros. gesprochen. Zum einen, weil wir mit einer eigenen Direct an Nintendos Sonderpräsentation teilgenommen haben, und zum anderen, weil wir euch dank unseres Tests der Joy-Cons auf der Gamescom letzte Woche auch unsere Eindrücke aus erster Hand vermitteln konnten.

Und eines der Dinge, über die in den kommenden Wochen am meisten über das Spiel gesprochen wird, ist der Online-Multiplayer-Modus, über den wir von Angesicht zu Angesicht mit dem Produzenten des Spiels, Takashi Tezuka, und dem Regisseur Shiro Mouri sprechen konnten, und darüber, wie sie an die Entwicklung dieses neuen Features herangegangen sind. "In diesem Spiel ist unser Ziel ein 2D-Mario-Spiel mit einer neuen Art von Online-Erlebnis", erklärt Mouri im folgenden Interview. "Was wir uns in Bezug auf ein Konzept für das Online-Spiel ausgedacht haben, war, ungezwungene Verbindungen zu haben oder zu schaffen. Und was ich mit dieser ungezwungenen Verbindung meine, ist, dass man die gleiche Art von Erfahrung wie mit einem Einzelspieler genießen kann."

"Und da das Matchmaking im Hintergrund läuft, muss man nicht warten, bis es fertig ist. Wenn du online spielst, gibt es andere Spieler, die gleichzeitig auf der ganzen Welt spielen und als Schatten von Live-Spielern auf deinem Bildschirm erscheinen."

Aber der Online-Modus hat auch einige wesentliche Änderungen an der Art und Weise mit sich gebracht, wie wir die Steuerung der Charaktere in Super Mario Bros. Wonder wahrnehmen, da es einige, wie in der Direktbeschreibung erklärt, wie Caco Gazapo oder Yoshi, geben wird, die immun gegen Schaden sein werden. Aber das Auffälligste ist, dass die Physik dieser Charaktere ausbalanciert wurde, und zum Beispiel können wir einen anderen Charakter nicht mehr abprallen lassen oder schubsen, so dass er ins Leere fällt oder mit einem Feind zusammenstößt. Diese Systeme wurden zugunsten des kooperativen Erlebnisses entfernt, das die Entwickler von Wonder zwischen unbekannten Spielern gedeihen lassen wollen. "Wir glauben, dass es sich um ein neues Online-Erlebnis handelt, das von vielen verschiedenen Arten von Menschen genossen werden kann."