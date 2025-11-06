Alle Conference-League-Spiele heute, Donnerstag, 6. November (3. Spieltag)

HQ

Die Conference League erreicht am Donnerstag, den 6. November, mit der dritten von sechs Runden, dem ersten von zwei Spieltagen im November, ihre Halbzeit, so dass wir bald sehen werden, wie die Tabelle der Ligaphase aussehen wird, in der die besten Teams an der Tabellenspitze stehen.

Denken Sie daran, dass die Ligaphase im Dezember endet (im Gegensatz zur Europa League und Champions League, die bis Januar läuft), wobei sich die besten acht Mannschaften der Liga für das Achtelfinale qualifizieren.

Dies sind alle Spiele, die heute Abend in der UEFA Conference League ausgetragen werden:

Spiele um 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT



Shakhtar gegen Breiðablik



Sparta Prag vs Raków



Mainz vs Fiorentina



Celje gegen Legia Warszawa



KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava



AEK Athen gegen Shamrock Rovers



Samsunspor gegen Hamrun Spartans



AEK Larnaca gegen Aberdeen



Noah gegen Sigma Olomouc



Spiele um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



SK Rapid gegen Universitatea Craiova



Dynamo Kiew vs Zrinjski



Crystal Palace gegen AZ Alkmaar



Rayo Vallecano vs Lech Poznań



Lincoln Red Imps gegen Rijeka



Shkëndija gegen Jagiellonia



Häcken gegen Straßburg



Lausanne-Sport vs Omonoia



Shelbourne gegen Drita



Werden Sie sich diese Woche Spiele der Conference League ansehen?