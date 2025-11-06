Sport
Alle Conference-League-Spiele heute, Donnerstag, 6. November (3. Spieltag)
Hier sind die Spielpläne in der Conference League - Ligaphase Runde 3/6.
Die Conference League erreicht am Donnerstag, den 6. November, mit der dritten von sechs Runden, dem ersten von zwei Spieltagen im November, ihre Halbzeit, so dass wir bald sehen werden, wie die Tabelle der Ligaphase aussehen wird, in der die besten Teams an der Tabellenspitze stehen.
Denken Sie daran, dass die Ligaphase im Dezember endet (im Gegensatz zur Europa League und Champions League, die bis Januar läuft), wobei sich die besten acht Mannschaften der Liga für das Achtelfinale qualifizieren.
Dies sind alle Spiele, die heute Abend in der UEFA Conference League ausgetragen werden:
Spiele um 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT
- Shakhtar gegen Breiðablik
- Sparta Prag vs Raków
- Mainz vs Fiorentina
- Celje gegen Legia Warszawa
- KuPS Kuopio vs Slovan Bratislava
- AEK Athen gegen Shamrock Rovers
- Samsunspor gegen Hamrun Spartans
- AEK Larnaca gegen Aberdeen
- Noah gegen Sigma Olomouc
Spiele um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- SK Rapid gegen Universitatea Craiova
- Dynamo Kiew vs Zrinjski
- Crystal Palace gegen AZ Alkmaar
- Rayo Vallecano vs Lech Poznań
- Lincoln Red Imps gegen Rijeka
- Shkëndija gegen Jagiellonia
- Häcken gegen Straßburg
- Lausanne-Sport vs Omonoia
- Shelbourne gegen Drita
