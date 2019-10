Alle Charaktere von Soul Calibur VI bekommen neue Moves

Soul Calibur VI wurde vor fast genau einem Jahr veröffentlicht und im Laufe der letzten Monate konnten sich die Fans über einige Überraschungen freuen. Im Sommer wurde dann schließlich bestätigt, dass das Kampfspiel mit einer weiteren Staffel an Inhalten ausgestattet wird, die vier neue Charaktere einführt. Bestätigt wurde in diesem Zuge bereits Haohmaru aus Samurai Shodown.

Nun verrät Bandai Namco in einen Trailer, dass die zweite Saison von Soul Calibur VI mit einem umfangreichen Update einhergehen wird. Jeder einzelne Charakter soll damit einen weiteren Angriff bekommen, verspricht der Entwickler und Publisher. Im Video sehen wir bereits einige dieser Aktionen, obwohl wahrscheinlich nur Experten die neuen Bewegungsmuster von den bestehenden Animationen unterscheiden werden können. In jedem Fall deutet dieses kostenlose Update darauf hin, dass mit Season 2 noch einmal einige Rematches ausgefochten werden. Bislang gibt es für diese Änderungen keinen konkreten Termin, wir müssen uns also noch gedulden.

You watching Werben