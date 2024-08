Alle Bücher, die auf der diesjährigen D&D direct vorgestellt wurden

Zusammen mit dem Spielerhandbuch 2024, das bereits ausgiebig vorgestellt wurde (und in einige D&D Beyond Kontroversen verwickelt war), haben Wizards of the Coast den Fans einen Einblick in ihre neuen Bücher für D&D 5.5e/One D&D gegeben.

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Neben dem Spielerhandbuch (Veröffentlichung am 17. September 2024) veröffentlichen Wizards ein Dungeon Master's Guide 2024 (12. November 2024) und ein Monsterhandbuch (18. Februar 2025).

Wie wir bereits wissen, aktualisiert das PHB 2024 alle Kernklassen (es ist unklar, ob der Magieschmied in zukünftigen Büchern zurückkehren wird, aber er ist hier nicht enthalten), zusammen mit einigen Unterklassen und Zaubern. Es gibt neue Unterklassen und Zauber, sowie Talente und eine Neukonfiguration des Hintergrund-/Spezies-Systems. Eine der größten Änderungen betrifft die Waffenbeherrschung, die laut Wizards dazu dient, dass "jede Runde [Kampfklassen] eine Reihe von Optionen hat, die die taktische Situation in einer Schlacht sinnvoll verändern können."

Wizards haben den DMG 2024 als "Top-to-Bottom-Neufassung des DMG 2014" bezeichnet, mit einem "großen, fetten, hupenden Schätze-Kapitel", das angeblich mit rund 100 Seiten mit neuen und wiederkehrenden magischen Gegenständen gefüllt ist. Was das MM betrifft, so wird behauptet, es sei "bei weitem das monstervollste MM, das D&D je hatte", und alle drei Bücher, insbesondere das PHB, werden von der Firma umfassend und weit verbreitet übersetzt, um so viele Fans wie möglich international zu bedienen.

HQ

Zusätzlich zu diesen Hauptbüchern veröffentlichen Wizards einige Abenteuermodule. Den Anfang macht die Dragon Anthology, die im Sommer 2025 erscheint und zehn kurze Abenteuer enthält. Das zweite, vielleicht ironischerweise, ist das neue Starter Set, das im Herbst 2025 auf den Markt kommt.

Ende 2025 - wann immer das konkret bedeutet, können wir nicht sagen - werden schließlich zwei neue Bücher veröffentlicht, die die Spieler zurück in die Vergessenen Reiche versetzen, denn Wizards hatten "zu viel, um in ein Buch zu passen". Es wird also ein Buch geben, das in erster Linie für Spieler gedacht ist - das Forgotten Realms Player's Guide - und eines für Spielleiter - den Forgotten Realms Campaign Guide.

Wizards haben erklärt, dass das FRPG neue Unterklassen, Talente, Hintergründe, Zauber und neue Arten von Zaubern bieten wird (was auch immer das bedeutet, ich bin mir nicht sicher, aber es klingt aufregend). Das FRCG bietet Spielleitern eine Vielzahl von ikonischen Einstellungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Baldur's Gate, Icewind Dale, die Dalelands, die Moonshae Isles und Calimshan.

Es scheint auch, dass Wizards trotz ihrer vielen Pannen die Absicht haben, einige Brücken zur D&D-Gemeinschaft wieder aufzubauen. Neben den angekündigten Veröffentlichungsterminen kündigte das Unternehmen an, dass es lokalen Spieleläden zwei Wochen vor der weitverbreiteten/offiziellen Online-Veröffentlichung Zugang zu den Produkten gewähren wird. Das bedeutet zum Beispiel, dass der PHB 2024 ab dem 3. September bei Ihrer LGS erhältlich ist - erkundigen Sie sich also bei Ihrem, ob er zu den Empfängern gehört, denn die Unterstützung lokaler Unternehmen ist gerade noch besser.

Obwohl derzeit unklar ist, in welcher Form dies geschehen wird und wer die designierten Partner in ihrer Gesamtheit sein werden, arbeiten Wizards mit Drittanbietern wie Kobold Press, Loot Tavern und Ghostfire Gaming zusammen, um ihre Inhalte auf dem D&D Beyond -Marktplatz zu veröffentlichen.

Hier erfährst du mehr über D&D Direct, insbesondere über Project Sigil (die 3D-Sandbox Wizards werden schon seit einiger Zeit hergestellt).