Alle (bisher) bestätigten Pokémon in Pokémon Unite

The Pokémon Company und Tencent Games haben der Welt diese Woche über TiMi Studios' neues Spiel informiert, Pokémon Unite. Das Fünf-gegen-Fünf-MOBA für Nintendo Switch und Handys, das die Taschenmonster in Fähigkeiten-basierten Echtzeitkämpfen aufeinanderhetzt, scheint bei den Fans nicht sonderlich gut anzukommen, doch die Kernmechaniken sehen solide aus, um in diesem hart umkämpften Genre Fuß fassen zu können. Die Mechaniken sind uns allen bekannt, doch wir sprechen hier immerhin von Pokémon also müssen wir auch über Zahlen und Namen sprechen. Wie viele Pokémon gibt es eigentlich in Pokémon Unite? Wir haben das Präsentationsvideo ganz genau analysiert und mehr als dreißig gefunden. Hier ist unsere (sicher unvollständige) Liste mit einigen naheliegenden Vermutungen (die sind in kursiv):



Bisasam Bisaknosp Bisaflor Glumanda Glutexo Glurak Schiggy Schillok Turtok Lucario Nebulak Alpollo Gengar Piepi Pixi Relaxo - Mampfaxo? Machollo Maschock Machomei Rotom Dartiri Dartignis Fiaro Pikachu - Raichu? Velursi Kosturso Toxiquak - Glibunkel? Altaria - Wablu? Zapdos - Arktus, Lavados? Griffel - Ambidiffel? Wattzapf Voltula