Alle Bilder aus dem kommenden Assassin's Creed Shadows Artbook durchgesickert

Am Wochenende wurde Assassin's Creed Shadows von einem Leak heimgesucht, als jemand alle Bilder aus einem kommenden Artbook namens The Art of Assassin's Creed über ein Hentai-Forum teilte. Insgesamt gibt es über 200 Bilder, und natürlich auch einige ergänzende Informationen dazu.

Das bedeutet, dass es auch viele Spoiler über alles gibt, von der Welt bis hin zu Menschen, die man treffen kann, und vielem mehr. Wenn ihr Shadows spielen wollt, ist es vielleicht eine gute Idee, bis zur Premiere am 20. März besonders wachsam zu sein, was Spoiler angeht.

Wenn Sie sich alle Bilder ansehen möchten, sind sie derzeit auf Imgur verfügbar.