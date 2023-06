Alle Ankündigungen von Devolver Digital von gestern Abend

HQ

Das Devolver Digital-Event gestern Abend fand für uns auf der anderen Seite des großen Teichs etwas spät statt, und so hatten wir keine Gelegenheit, die Spiele live zu übertragen. Um das auszugleichen, haben wir alle Ankündigungen und Showcases von Devolvers neuester Präsentation aufgelistet, damit ihr alles von gestern Abend an einem Ort nachlesen könnt.

Devolver hat gestern Abend nur vier Spiele gezeigt, was ein wenig enttäuschend sein könnte, wenn dein Lieblingstitel des gefeierten Publishers nicht auftaucht. Persönlich hatte ich mir mehr von Skate Story oder Anger Foot erhofft, aber wir haben in der kurzen, aber feinen Präsentation Updates zu einer Handvoll anderer Titel erhalten.

Eines der neuen Spiele, die vorgestellt wurden, war Baby Steps, ein buchstäblicher Laufsimulator. Nach den Informationen, die wir bisher über das neue Spiel von den Machern von Ape Out und QWOP erhalten haben, müssen wir unseren Protagonisten durch jede Bewegung führen, die er in Baby Steps macht.

Auf dem Weg dorthin müssen wir uns auch mit einigen frustrierenden Herausforderungen auseinandersetzen, während wir den ehemaligen Verlierer Nate zu der Erkenntnis führen, dass er tatsächlich etwas aus seinem Leben machen kann. Dieses Spiel sieht so aus, als ob es nicht sogar schwieriger sein wird als Getting Over It und wird 2024 für PC und PS5 erscheinen.

Human Fall Flat 2 war unsere andere große Enthüllung. Ein weiteres brandneues Spiel von Devolver, das eine Fortsetzung des Puzzle-Hits Human Fall Flat aus dem Jahr 2016 ist. Dieses Mal werden wir einige verbesserte Grafiken, neue Levels und anpassbare Charaktere sehen.

Human Fall Flat 2 wird es uns auch ermöglichen, Levels mit bis zu sieben Freunden im Koop-Gameplay abzuschließen. Jetzt müssen wir nur noch sieben Freunde finden! Leider gibt es kein Veröffentlichungsfenster oder -datum für dieses Spiel, obwohl wir erwarten, in Zukunft mehr zu hören.

Das Talos Principle 2 tauchte ebenfalls auf, und obwohl wir dank des jüngsten PlayStation Showcase bereits davon wussten, gab uns der neueste Trailer zum Spiel einen Einblick in das Gameplay.

Mit neuen Rätseln mit einigen faszinierenden zusätzlichen Mechaniken, darunter Gravitationsmanipulation und Gedankenübertragung, und dem Versprechen einer reichhaltigeren Geschichte, werden Fans des Originalspiels in der Fortsetzung viele erfrischende Ergänzungen haben. Es ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant, die noch auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Schließlich bekamen wir einen Blick auf Wizard With a Gun, ein weiteres Spiel, das wir schon früher kannten, aber es geschafft hatten, unser Interesse mit seiner ersten Enthüllung zu wecken. Dank des neuesten Trailers haben wir einen weiteren Blick auf die Welt, das Gameplay und mehr geworfen.

Wizard With a Gun spielt in einem postapokalyptischen Setting, in dem wir als - Sie haben es erraten - Zauberer spielen, der auch eine Schusswaffe trägt. Du bekämpfst nicht nur die verdrehten Feinde im Spiel, sondern hast auch eine Basis, in der du nach Hause rennen kannst, wo du die gesammelten Ressourcen nutzen kannst, um verzauberte Kugeln, neue Waffen und mehr herzustellen, die dir in der Welt helfen. Eine Einzelspieler-Demo für Wizard With a Gun wurde nach dem Showcase auch auf Steam zur Verfügung gestellt.

Das war's von Devolver Digital, was hältst du von dem Showcase und auf welches Spiel freust du dich am meisten?