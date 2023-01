Alle 54 Trophäen von Forspoken enthüllt

HQ

Weniger als zehn Tage vor der Veröffentlichung von Forspoken hat Powerpyx nun die vollständige Liste der Trophäen für das Spiel erhalten. Es ist 54 von ihnen (einschließlich Platin) und Sie können die vollständige Liste unten überprüfen.

Obwohl es Konsolen-exklusiv für PlayStation ist (mindestens zwei Jahre, wie es scheint), wird es für den Microsoft Store für PC veröffentlicht. Wenn Sie Erfolge bevorzugen, können Sie das Spiel aus dem Microsoft Store holen und stattdessen diese sammeln, da es wie üblich die gleichen Herausforderungen sein wird.

Vorsicht, da die Liste leichte Spoiler enthält, und Sie können sie unter dem Bild finden.

Gesprochene Trophäe

Verdiene dir jede einzelne Trophäe.

Anhänge-Trophäe

Erwerben Sie ein geheimnisvolles goldenes Armband.

Steckte Trophäe

Reise durch eine schöne, aber tödliche andere Welt.

Die Eindringlingstrophäe

Schwöre Rache an einem tödlichen Feind.

Was muss getan werden Trophäe

Überlebe eine alptraumhafte Tortur.

Macht und Haupttrophäe

Geht siegreich aus einem Showdown in einer großen Festung hervor.

Verdammt, wenn du es tust... Trophäe

Schmecken Sie die Süße des Friedens und die Bitterkeit der Katastrophe.

The Hue of Blue Trophäe

Unterwerfe dich der jenseitigen Gerechtigkeit.

The Truth Will Out Trophäe

Geht siegreich aus einer Prüfung hervor, um alle Prüfungen zu beenden.

Breaking Point Trophäe

Lerne eine harte Wahrheit und akzeptiere eine schwierigere.

Keine die Wiser-Trophäe

Geht siegreich aus einem Konflikt in einer verdrehten Realität hervor.

Gesprochene Trophäe

Halte das Schicksal der Welt in deinen Händen.

Erweckungstrophäe

Verwüste ein großes Übel um der Menschheit willen.

Wiedergeburtstrophäe

Kümmern Sie sich um die Bedürfnisse der Menschen von Cipal.

Verspricht Trophäe

Gib jemandem ein ganz Besonderes.

Verschiebt die Trophäe

Verdiene dir das Lob des mächtigen Pilo mit deinem Tanz.

Gedenktrophäe

Sagen Sie eine vollständige Reihe von Erinnerungen an die Verstorbenen.

Eine Roaring Trade Trophäe

Tausche Poppets gegen alle verfügbaren Gegenstände.

Outdoorperson-Trophäe

Schlagen Sie Ihr Lager auf.

Pilgerreise: Trophäe initiieren

Besuchen Sie Ihr erstes Denkmal.

Pilgerreise: Anfängertrophäe

Besuchen Sie zwanzig Denkmäler.

Pilgerreise: Adept Trophäe

Besuchen Sie fünfzig Denkmäler.

Explorer: Sucher-Trophäe

Besuchen Sie zehn Sehenswürdigkeiten.

Explorer: Pathfinder-Trophäe

Besuchen Sie fünfzig Sehenswürdigkeiten.

Explorer: Trailblazer-Trophäe

Besuchen Sie hundert Sehenswürdigkeiten.

Freigeschaltete potenzielle Trophäe

Gib Mana aus, um zum ersten Mal einen Zauber zu lernen.

Realisierte potentielle Trophäe

Lerne alle Zaubersprüche, die möglicherweise gelernt werden können.

Ruf der Quelle: Getaufte Trophäe

Erwirb zum ersten Mal magische Kräfte in einer Quelle des Segens.

Ruf der Quelle: Seliggesprochene Trophäe

Erwirbt die magischen Kräfte, die von allen Quellen des Segens zur Verfügung stehen.

Paragon-Trophäe

Lerne jeden Zauberspruch.

Tinkerer-Trophäe

Stelle einen Gegenstand zum ersten Mal her.

Handwerker-Trophäe

Stelle einen Heilgegenstand und zwei von Freys Originalausrüstung her.

Kit und Caboodle-Trophäe

Erwirbt jedes Ausrüstungsstück (außer denen, die nur über Unterquests erhältlich sind).

Hop, Step, Jump Trophäe

Führen Sie fünf Shimmies hintereinander aus.

Hell of a Run Trophäe

Führen Sie zwanzig Sekunden lang ununterbrochen einen magischen Parkour aus.

Endless Runner Trophäe

Reisen Sie insgesamt 100 km (62 Meilen) mit magischem Parkour.

Ich kann fliegen!-Trophäe

Verwenden Sie Float, um zehn Sekunden lang in der Luft zu bleiben.

Leapfrogger-Trophäe

Springe insgesamt zehnmal über Feinde.

Tit for Tat Trophäe

Führen Sie zehn Präzisionszähler aus.

No Mercy Trophäe

Führe dreißig Killerschläge aus.

Knock 'Em Dead Trophäe

Besiege drei oder mehr Feinde mit einer einzigen Explosion von Surge Magic.

Help Me Out Here Trophäe

Verwende den Zerstreuungszauber dreimal in einem einzigen Gefecht.

Waldbrand-Trophäe

Besiege einen Feind, der durch den Wirr-Status-Effekt gebunden ist, mit Silas Magie.

Schocker-Trophäe

Töten Sie drei Feinde auf einmal.

Aus jedem Winkel Trophäe

Nutze alle vier Arten von Tanta-Magie in einem einzigen Kampf.

Durch die Augen eines anderen: Empath-Trophäe

Schließe deine erste Flashback-Herausforderung in einem Denkmal der Weisheit ab.

Durch die Augen eines anderen: Seher-Trophäe

Schließe Flashback-Herausforderungen bei zehn Monumenten der Weisheit ab.

Durch die Augen eines anderen: Visionäre Trophäe

Schließe alle Flashback-Herausforderungen in den Momunments to Wisdom ab.

Katzen-Person-Trophäe

Freunde dich mit allen Bekannten von Tantas an.

Happy Snapper-Trophäe

Zeigen Sie den Kindern Bilder, die an allen Fotospots aufgenommen wurden.

Trophäe über und darüber hinaus

Verbessere alle deine Zaubersprüche.

Abominizer-Trophäe

Besiege alle vier Gräuel.

Archivar-Trophäe

Schalten Sie 80% des Archivs frei.

Kaum da-Trophäe

Verstecke dich für zehn ganze Sekunden - so lange, dass die Leute vergessen werden, dass du da warst.