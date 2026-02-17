Alle 12 qualifizierten Teams wurden für denValorant EMEA Clash 2026 bestätigt.

HQ

Erst gestern berichteten wir über die Teams und Organisationen, die sich für die erste internationale Masters der Saison 2026 der Champions TourValorant qualifiziert haben. Die Veranstaltung ist in Santiago in Chile geplant und wird 12 der besten Teams aus aller Welt präsentieren, wobei die EMEA-Vertreter BBL Esports, Gentle Mates und Team Liquid sind. Diese drei qualifizierten sich durch den ersten bzw. zweiten und dritten Platz beim EMEA Kickoff-Turnier, während viele der anderen bei diesem Event stattdessen Plätze beim regionalen EMEA Clash-Turnier erhielten.

Von den 12 EMEA Kickoff-Teams werden sechs weitere Teams an diesem regionalen Event teilnehmen, weitere sechs Spot-Challengers-Teams aus dem ganzen Kontinent. Welche Teams Tickets gestempelt haben und woher sie kamen, finden Sie unten diese Informationen.

EMEA Clash-Teams 2026:



Teamvitalität – VCT EMEA Kickoff



GiantX - VCT EMEA Kickoff



Natus Vincere – VCT EMEA Kickoff



Karmine Corp – VCT EMEA Kickoff



ULF Esports – VCT EMEA Kickoff



FUT Esports – VCT EMEA Kickoff



Enterprise Esports – VCL North/East Kickoff



UCAM Esports - VCL Spanien Aufstiegsstufe 1



Arbeitsleben – VCL France Revolution Phase 1



FOKUS - VCL DACH Evolution Stage 1



Besiktas Esports - VCL Turkiye Birlik Kickoff



Stallions Esports – VCL MENA Resilience Kickoff



Der EMEA Clash beginnt am 19. Februar und läuft bis zum 25., wobei 25.000 € auf dem Spiel stehen.