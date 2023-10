All The Light We Cannot See-Trailer zeichnet ein düsteres Bild vom Europa der Kriegszeit

HQ

Während der Oktober gerade erst begonnen hat, bereitet Netflix seine Abonnenten bereits auf das vor, was es im November auf den Tisch bringen will. Den Auftakt des kommenden Monats macht die neueste Adaption von All The Light We Cannot See, wobei es sich um einen Film handelt, der im Europa der Kriegszeit spielt und einem blinden französischen Mädchen und ihrem zurückgezogenen Onkel sowie dem eines Teenagers folgt, der in Hitlers Regime angeworben wird, um Radios zu reparieren. Der Film wird die Verbindung untersuchen, die diese Personen letztendlich herstellen, und das Trio wird von Aria Mia Loberti, Louis Hoffman und Mark Ruffalo dargestellt.

Der Film, der am 2. November 2023 auf Netflix debütieren soll, wird auch Hugh Laurie in der Hauptrolle sehen und scheint eine ziemlich dramatische und emotionale Geschichte zu sein, die ein sehr detailliertes Bild davon zeichnet, wie das Leben während des Zweiten Weltkriegs war.

Seht euch unten den neuen Trailer zu All The Light We Cannot See an, bevor der Film nächsten Monat in die Kinos kommt.