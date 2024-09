All On Board! Hands-On Preview: Eine revolutionäre Plattform, die Brettspiele neu definiert

HQ

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Lieblingsbrettspiele spielen, ohne sich mit Figuren, Brettern oder Tischplätzen herumschlagen zu müssen. Das ist genau das, was All On Board! verspricht: ein Tabletop-Spielerlebnis, das dank Virtual Reality in eine vollständig immersive 3D-Umgebung gebracht wird.

Von dem Moment an, in dem Sie das Headset aufsetzen, ist klar, dass es sich nicht nur um eine einfache Portierung von Brettspielen in VR handelt, sondern um eine Plattform, die speziell entwickelt wurde, um die Essenz klassischer Spiele einzufangen und zu verstärken.

Auf der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, mehrere Spiele auf dieser Plattform auszuprobieren, die von The Game Kitchen entwickelt wurden, und heute sind wir hier, um unsere Eindrücke zu teilen.

Lassen Sie es uns Schritt für Schritt aufschlüsseln. Beginnen wir mit den positiven Aspekten: Eines der herausragenden Merkmale von All On Board! ist, wie gut es die physische Interaktion von Brettspielen einfängt. Vom Bewegen von Figuren über das Würfeln bis hin zum Verwalten des Bretts – jede Bewegung fühlt sich überraschend realistisch an. Nach einer Weile vergisst man fast, dass man ein VR-Headset trägt. Die Physik der Objekte ist so präzise, dass es sich anfühlt, als würde man auf einem echten Tisch spielen.

Eine andere Sache, die uns sehr gut gefallen hat, ist, wie einfach es ist, die Plattform zu nutzen. Auch wenn Sie kein VR-Experte sind oder nicht viel über das jeweilige Brettspiel wissen, enthält die Plattform YouTube-Tutorials, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Außerdem sind die integrierten Tutorials sehr übersichtlich und die Beschreibungen der Komponenten erleichtern das Erlernen neuer Spiele erheblich. Wir wagen sogar zu behaupten, dass es sogar einfacher ist als im wirklichen Leben (sobald man den Dreh raus hat, natürlich). Dieser Ansatz ist perfekt für Anfänger, die ein Spiel ohne Probleme genießen möchten.

Die Anpassung in All On Board! ist eine weitere Stärke. Sie können Ihre Spielumgebung nach Ihren Wünschen anpassen, von der Auswahl von Tischen und Avataren bis hin zur Erstellung Ihrer eigenen Spiele. Mit der Plattform können Sie sogar benutzerdefinierte Inhalte entwerfen. Dies ist auch dank des Blueprint -Systems von Unreal Engine zugänglich, in dem Benutzer personalisierte Spiele entwerfen können, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen. Im Grunde bedeutet dies, dass die Spieler über eine visuelle Benutzeroberfläche ihre eigenen Spiele erstellen, Regeln anpassen und benutzerdefinierte Komponenten erstellen können – kreativ und einfach.

Während unseres Tests waren wir von der Vielfalt der verfügbaren Spiele überrascht. Auf dem Bild unten seht ihr alle Spiele, die sie derzeit anbieten (unser Favorit war Rallyman GT ). Außerdem verspricht die Plattform, in Zukunft weitere Titel hinzuzufügen, wobei der Schwerpunkt auf der Adaption beliebter Spiele und dem Angebot neuer Erfahrungen liegt, um die Spieler bei der Stange zu halten. Einige der kommenden Titel sind: Black Rose Wars, Hamlet, Infinity Defiance, Sword & Sorcery, The Breach (weitere werden noch enthüllt).

Ein weiteres Feature, das uns wirklich beeindruckt hat, war die Möglichkeit, mit Freunden zu spielen, ohne dass jeder eine Kopie des Spiels benötigt. Es muss nur eine Person besitzen, und sie kann andere einladen, sich anzuschließen. Dies beseitigt häufige Barrieren in Multiplayer-Spielen und macht das soziale Erlebnis reibungsloser.

Darüber hinaus bietet All On Board! plattformübergreifende und Crossplay-Unterstützung, was bedeutet, dass du mit Freunden spielen kannst, unabhängig davon, welches Gerät sie verwenden – egal ob es sich um den VR- oder den Flachbildschirmmodus handelt. Dies ist ideal, um mit Freunden in Verbindung zu bleiben und gemeinsam Spiele zu genießen, unabhängig von den Hardware-Unterschieden. Die Plattform konzentriert sich nicht nur auf die Spielmechanik, sondern auch auf das soziale Erlebnis. Sie können sich virtuell in benutzerdefinierten Umgebungen treffen, und die Streaming-Tools und thematischen Umgebungen machen das Teilen nostalgischer Spielmomente mit Freunden noch unterhaltsamer, egal wie weit Sie voneinander entfernt sind.

Nun, wie bei allem, gibt es einen kleinen Nachteil: Die Ausrüstung zu bekommen, die man braucht, um All On Board! zu genießen, kann eine Herausforderung sein (zumindest im Moment). VR-Headsets sind immer noch teuer, und nicht jeder kann sie sich leisten.

Aber das ist der einzige Nachteil, den wir finden könnten (wenn wir auf einen hinweisen müssten). Und obwohl die VR-Technologie immer noch vor Herausforderungen steht (wobei die Headset-Kosten die Hauptherausforderungen sind), hat All On Board! diese mit einer Mischung aus Innovation, Zugänglichkeit und einer soliden Community-Basis gemeistert. Außerdem haben Sie immer die Möglichkeit, im Flachbildschirmmodus zu spielen, was ideal ist, um mit Freunden in Verbindung zu bleiben und Ihre Lieblingsbrettspiele zu genießen, während Sie für ein Headset sparen.

Eine letzte Sache, die wir hervorheben möchten, ist das Engagement von All On Board! für die Community. Seit dem Start ihrer Kickstarter-Kampagne im Jahr 2022 hat das Team hinter dem Spiel gezeigt, dass es nicht nur darum geht, das Projekt zu finanzieren, sondern eine aktive Community aufzubauen, die Ideen und Vorschläge einbringt. Dies stellt sicher, dass sich die Plattform entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen ihrer Nutzer weiterentwickelt.

All On Board! ist eine revolutionäre Plattform, die Brettspiele in VR neu definiert. Mit einem intuitiven Design, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer stetig wachsenden Spielebibliothek bietet es ein Erlebnis, das das Beste aus traditionellen Brettspielen mit dem Eintauchen in die virtuelle Realität verbindet. Wenn Sie auf der Suche nach einer aufregenden Möglichkeit sind, Ihre Lieblingsbrettspiele in einer virtuellen Umgebung zu genießen, ist All On Board! definitiv eine Überlegung wert.

In der Zwischenzeit werden wir weiter zu Gond, Oghma, Boccob, Mystra, Gulan und jeder anderen Gottheit beten, die wir uns vorstellen können. Alles in der Hoffnung, dass wir endlich Dungeons & Dragons in VR spielen können.