All Of You: Apple TV+ enthüllt Trailer für mitreißendes neues Drama

Emmy-Preisträger Brett Goldstein kehrt an der Seite von Imogen Poots im offiziellen Trailer zu All Of You zurück. Als eines der großen Dramen, die Apple diesen Herbst veröffentlicht, erstreckt sich der Film über ein Jahrzehnt voller Meilensteine des Lebens – Hochzeiten, Beerdigungen und unerwartete Begegnungen. Im Kern geht es um eine einfache, aber faszinierende Frage: Ist die Liebe vorherbestimmt oder etwas viel Unordentlicheres und Menschlicheres?

Simon (Brett Goldstein) und Laura (Imogen Poots), beste Freunde seit dem College, driften auseinander, als sie einen Seelenverwandtentest macht, der angeblich ihren perfekten Partner identifiziert - trotz jahrelanger unausgesprochener Gefühle zwischen ihnen. Im Laufe der Zeit, als sich ihre Leben überschneiden und auseinander gehen, werden beide von dem Gefühl heimgesucht, dass sie das Leben verpasst haben, das sie hätten teilen können. Angesichts der Ungewissheit, ihren Weg zu ändern, müssen sich Simon und Laura entscheiden: Werden sie alles riskieren, um eine Chance auf die Liebe zu bekommen, die schon immer geblieben ist, oder sich dem Schicksal ergeben?

Goldstein war auch Co-Autor des Drehbuchs, während William Bridges (Black Mirror) sein Spielfilm-Regiedebüt gab. Zur Besetzung gehören Zawe Ashton, Steven Cree und Jenna Coleman.