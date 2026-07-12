Alix Wilton Regan drehte sowohl Tomb Raider: Legacy of Atlantis als auch Catalyst direkt hintereinander

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Alix Wilton Regan, die neue Lara Croft für die Videospiele Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Tomb Raider: Catalyst (und die vorhersehbaren Tomb Raider-Spiele, wenn alles gut läuft), hat für ihre erste Rolle als Lara eine ziemliche Leistung gezeigt. Sie ging für beide Spiele direkt hintereinander in die volle Produktion, ein paar Jahre nachdem sie die Rolle erhalten hatte.

"Ich wurde [im August 2022] besetzt und es war vielleicht 2024, ungefähr so, als wir in die volle Produktion gingen. Dann dachte ich, das ist groß, wow, das ist wirklich groß. Ich wusste es nicht sofort, aber sicherlich arbeite ich seit etwa zwei Jahren gleichzeitig an beiden Projekten", sagte Regan gegenüber Variety.

Obwohl beide gleichzeitig gedreht wurden, sagte Regan, dass sie bei Catalyst einen etwas anderen Ansatz verfolgte. "Ich versuche, Lara in Atlantis ein kleines bisschen jünger, mit großen Augen und ein bisschen unschuldiger wirken zu lassen als in Catalyst, denn natürlich, wenn man logisch darüber nachdenkt, geht es nach Atlantis und dann zu all den anderen Spielen, und dann gehen wir zu Catalyst. Deshalb versuche ich, den "Atlantis"-Film ein bisschen jünger, ein bisschen mehr Augen zu halten; hat nicht ganz so viel gesehen, aber sie ist sehr eine Lara, die die Survivor-Trilogie durchlebt hat", sagte sie.

Für ihre Zeit als Lara hat Regan viel recherchiert und bringt alle möglichen Einflüsse in ihre Darstellung ein. "Viel Inspiration ließ sich von den ersten drei Tomb Raiders und dann den Angelina-Jolie-Filmen inspirieren, weil es mit diesem Witz, dieser hohen Intelligenz, diesem sehr trockenen britischen Humor geschrieben ist. Es gibt also viel Inspiration, die aus all diesen Projekten stammt, während man gleichzeitig genau darauf achtet, was Camilla [Luddington] mit ihrer Lara [in der Survivor-Trilogie] gemacht hat, denn das ist die vorherige Version von Lara."

Sowohl Tomb Raider: Legacy of Atlantis als auch Tomb Raider: Catalyst sollen 2027 erscheinen.