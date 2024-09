Alison Janney stiehlt das Rampenlicht in The Diplomat: Staffel 2

Wir haben neulich berichtet, dass The Diplomat Ende Oktober zu Netflix zurückkehren wird. Im Anschluss daran hat der Streamer nun den ersten Teaser-Trailer für die zweite Staffel der Dramaserie veröffentlicht, in dem wir sehen können, wie Alison Janney der Hauptfigur von Keri Russell das Rampenlicht stiehlt.

The Diplomat: In Staffel 2 wird Russells Kate Wyler versuchen, die zunehmenden internationalen Spannungen zu beruhigen und zu überwinden, nachdem ein Bombenanschlag in London für Aufruhr gesorgt und die Korruption an der Spitze der britischen Regierung ausgegraben hat.

Da The Diplomat am 31. Oktober 2024 wieder auf Netflix zu sehen ist, sehen Sie sich den Teaser-Trailer unten an.