Alison Brie "manifestierte" das Evil-Lyn-Casting in Masters of the Universe

In der kommenden Zukunft werden wir in der Lage sein, in die Kinos zu gehen, um eine Live-Action-Adaption von Masters of the Universe zu sehen, der berühmten Zeichentrickserie, die den Geschichten von He-Man und Skeletor in der Welt von Eternia folgt. In dieser neuen Version des Formats wird Nicholas Galitzine als He-Man zu sehen sein, während Camila Mendes seine Geliebte Teela spielt, während Jared Leto zu den Gerüchten gehört, die als Skeletor besetzt werden sollen, der nicht nur Hafþór Júlíus Björnssons Goat Man, sondern auch Alison Bries Evil-Lyn befehligen wird.

Als sie über die Besetzung der Rolle mit Evil-Lyn und Brie sprach, setzte sie sich kürzlich mit Collider zusammen, um über den Film und die Figur zu sprechen und darüber, wie sie sie tatsächlich ins Leben gerufen hat.

Brie erklärte: "Ich bin so aufgeregt darüber! Ich hatte das Gefühl, dass ich es manifestiert habe, weil ich gerade mit meinem Team gesprochen hatte: 'Wenn ich jemals einen dieser großen Actionfilme machen würde, würde es einfach Spaß machen, schurkisch zu sein.' Weißt du? Das wollte ich veröffentlichen. Ich dachte mir: 'Gibt es nicht einen Schurkenassistenten, den die Leute brauchen?' Zwei Wochen später sagten sie: 'Hey, da ist die Assistentin eines Bösewichts', wenn man sie so nennen kann. Also, ich bin so aufgeregt. Ich habe so etwas noch nie gemacht, also bin ich irgendwie gespannt, was mir einfällt."

Ansonsten hat Brie nichts Substanzielles über den Film verraten, was bedeutet, dass wir einfach warten müssen, bis die Macher bereit sind, vor der Premiere im Juni 2026 etwas Bedeutenderes zu zeigen.